Как учитель года Алтая работает в Мексике: Тут дорого, холодно и мало красивых женщин

Арсен Григорян родился в Армении. Его семья приехала в Алтайский край, когда он учился в пятом классе. Семья поселилась в селе Топчиха Алтайского края.

- В Барнауле я обосновался по окончании девятого класса. Поступил в краевой педлицей, затем в педагогический университет. После устроился в мою любимую 42-ю гимназию, - рассказывает учитель.

В 2017 году барнаульский преподаватель русского языка и литературы стал «Учителем года на Алтае». Победа в конкурсе открыла неожиданные двери – в августе 2018 года он переехал в Мексику по приглашению российского МИДа преподавать в школе при посольстве России. Система обучения и оценок там такая же, как в российских школах. Сейчас в его классе меньше десяти человек. В целом «авантюра» с переездом оправдала ожидания педагога.

- Только не знал, что в столице, в Мехико, зимой в квартирах может быть так холодно при отсутствии системы отопления. Жизнь в Мехико тоже оказалась неожиданно дорогой, начиная с коммунальных платежей, заканчивая медицинскими услугами. Что нравится – так это обилие фруктов. Бывает, что 12 видов одновременно на столе, - рассказал Арсен.

Местные жители очень дружелюбны, всегда приветливы и никуда не спешат. На вопрос корреспондента «КП» о женщинах, педагог ответил – самые красивые живут в Барнауле. Кстати, его жена и дочка переехали в Мексику вместе с ним.

- Ева учится во втором классе нашей школы. Ей нравится здесь: много детей, тепло, фрукты, ждёт, когда поедем на океан. Но очень скучает по родным. Живем в квартире специального посольского комплекса. Супруга также работает учителем. Мы и в 42 гимназии работали вместе, - говорит педагог.

Общение с местными жителями происходит на испанском языке. На английском говорят не все, предпочитают свой родной язык, поэтому семье пришлось выучить самые необходимые слова и фразы. По словам барнаульца, в Мексике очень красиво:

- Недавно извергался известный вулкан Попокатепетль. Система эвакуации, кстати, здесь хорошо налажена, так как землетрясения довольно часты. Незначительные, конечно. О разрушительных знают все, последнее было в сентябре 2017-го, когда под завалами были погребены дети мексиканской начальной школы…

А вот местная кухня, наоборот, не оправдала ожиданий.

- Острое я люблю, но не всегда пища оказывается вкусной. Готовим в основном привычное, знакомое, с экзотикой не экспериментируем. Жареные кузнечики в лимонном соке, пауки или личинки - это не моё, - говорит Арсен Григорян.

Что делать после окончания контракта, Арсен еще не решил, возможно, вернется в Барнаул. Все-таки там остались друзья и близкие.

- По окончании контракта планов много, пока не определился. Поживём – увидим, - рассказал Арсен Григорян.