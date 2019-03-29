В Барнауле стартовал конкурс «Мисс и Мистер СО «Алтай»

В Барнауле выберут «Мисс и Мистера краевого студенческого отряда «Алтай». Конкурс состоится 16 апреля в клуб-ресторане «Опера». Голосование продлится до 15 апреля включительно.

- В 2019 году студенческие отряды Алтайского края отмечают ряд юбилейных событий. 50 лет патриотической акции «Снежный десант», 55 лет студенческим отрядам края, 60 лет студенческим отрядам России и 15 лет молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Именно этим датам посвящается конкурс в этом году, - сообщают организаторы конкурса.

В конкурсе примут участие самые яркие и талантливые студенты. Сейчас идут репетиции хореографических постановок, студотрядовцы ставят парные визитные карточки, участвуют в мастер-классах от партнеров конкурса и фотосессиях.

Приглашаем принять участие в голосовании на нашем сайте и выбрать «Мисс и мистера краевого студенческого отряда Алтай - онлайн».