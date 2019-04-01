Московские «работодатели» разводят барнаульцев на деньги

Сколько бы людей не предупреждали, но увы… В Алтайском крае растет число жертв киберпреступников. В 2019 году сотрудники полиции отмечают значительный рост преступлений через телефон и интернет.

Так, за два месяца было возбуждено 518 уголовных дел. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года - 299. По словам специалистов, в подавляющем большинстве случаев (около 80%) мошенники разводят жителей края на суммы до 15 тысяч рублей. Редко, но все же случается, что жертвы теряют миллион или даже несколько миллионов рублей. Чаще всего пострадавшие - это жители деревень и сел, пожилые люди и студенты. Что касаемо самих мошенников – в 95% случаев они находятся в других регионах.

Вы приняты на работу

- Участились случаи, когда люди общаются в сети и предоставляют доступ к управлению своим компьютером, - сообщает начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений ГУ МВД по Алтайскому краю Евгений Прохоров. – Так, жительница Камня-на-Оби искала работу в интернете, зарегистрировалась на сайте, через несколько дней ей позвонил неизвестный из Москвы, сообщил, что она принята на работу, согласовал с ней удаленный доступ к ее компьютеру, завладел полной информацией ее персональных данных и оформил на нее кредиты на сумму 259 тысяч рублей.

Вам звонят из банка

В нашем регионе активно набирает популярность еще одна мошенническая схема – аферисты представляются сотрудниками силовых структур, банков и просят назвать секретный код с обратной сторон банковской карты. При этом мошенники заранее знают личные данные (фамилию, имя) и место работы. Пока что неизвестно, откуда у преступников эта информация, но уже ведется работа в этом направлении. За последние два месяца зарегистрировано более 50 случаев подобных мошенничеств.

Подсказка КП

Как не попасться на уловки мошенников

Специалисты настоятельно рекомендуют:

- Не сообщать свои личные данные.

- Не доверять людям, которые звонят с неизвестных номеров и «горячих линий» некоторых банков – современные технологии позволяют злоумышленникам подделывать номер, с которого поступает звонок.

- Не отправлять деньги, пока не убедитесь, что беда произошла именно с вашими близкими.

Кстати

Самые распространенные схемы мошенничества

1) Покупка ценных товаров через интернет. Например, электроники или запчастей. После перевода денег продавцы перестают выходить на связь.

2) Злоумышленники звонят жителям края и сообщают о налоговых компенсациях. При этом предупреждают: для того, чтобы получить страховку, якобы сначала нужно активировать счет или какой-либо баланс.

3) Взлом страниц в социальных сетях и рассылка сообщений с просьбами о материальной помощи. Этот метод уже стал классикой, но все еще работает.