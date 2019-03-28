Алтайские дайверы погрузились на дно замерзшего Телецкого озера

Сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели момент пробуждения Телецкого озера.

Уже во многих районах Республики Алтай на равнинах снег почти полностью сошел. Кое-где он остался только на берегах рек, в том числе на подступах к Катуни. А вот на днях дайверы Алтайского заповедника сняли то, что сейчас происходит с одним из главных достояний региона – Телецким озером или, как его называют, Алтын-кёль (Золотое озеро).

Сотрудники Алтайского заповедника рассказывают, что, несмотря на то, что ночная температура до сих пор ниже нуля, жизнь на озере уже во всю начинает просыпаться и обновляться. Весне быть – это уже факт.

Телецкое зазеркалье - место силы.Автор: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В эти дни в посёлке Яйлю и по южному берегу Золотого озера солнце уже довольно хорошо пригревает, поэтому снег сошел, но новая трава еще не прорезала склоны.

- А вот в Камгинском заливе снег ещё лежит, но по меридиальной части озера лёд абсолютно гладкий и покрылся густой сетью больших и маленьких трещин. Под солнцем он постепенно мутнеет за счёт множества крошечных пузырьков, пробивающих себе путь наверх, приобретает пористую игольчатую структуру, - рассказывают дайверы.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На деле это выглядит потрясающе и угрожающе одновременно. На снимках видно, что некоторые трещины уже просто огромные и выходить на лед не просто опасно, а категорически запрещено. В любой момент можно провалиться. С обратной стороны, из-подо льда, вид не менее интересный.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

- Кое-где они (трещины. – прим. ред.) уже сквозные, и сверху с шипением вырывается выдохнутый дайверами воздух, - делятся впечатлениями сотрудники заповедника.

По словам Романа и Татьяны, вода в озере еще ледяная и, тем не менее, местная живность уже проявляет активность.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

- Жизнь в полумраке снизу идет своим чередом, но чувствуются перемены: начался активный рост нитчатых водорослей и макрофитов, хищники охотятся, стаи хариусов прячутся у самого берега от них и сами ищут добычу - многочисленных личинок веснянки, которые уже готовы к вылету. Температура воздуха уже не опускается ниже нуля днем, а под водой заметно «потеплело» с 0,2 до 0,8С. Прозрачность воды все еще восхитительная, но постепенно уменьшается за счет талой воды с берегов, - говорит Роман.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

К примеру, в окрестностях Яйлю на берегу уже плещется вода. Чуть дальше на глубине заметно больше стало циклопов, которые таскают за собой мешочки с будущим потомством, более активными стала мелкая рыбка.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Тут же в селе, вдоль ручьев начинает показываться зеленая трава. Кое-где встречается крапива, постепенно выползают муравьи. Специалисты отмечают, что в целом весна в этом году на Телецком озере пришла на месяц раньше, чем в 2018-м.

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Телецкое озеро в мартеФото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника