Выживший в «Зимней вишне» рассказал, как барнаулец удерживал запасную дверь, не пуская в кинозал едкий дым

Ровно год прошел со дня страшной трагедии в кемеровской «Зимней вишне», которая потрясла всю Россию. На пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 37 детей. В одно мгновенье для многих рухнул целый мир и прежним они никогда больше не станет.

Густой черный дым унес жизни трех членов семьи Сидоровых из Барнаула. После развода родителей, 15-летний мальчик и 10-летняя девочка остались жить с матерью в краевой столице, а отец уехал в Кемерово. Бывшие супруги сохраняли хорошие отношения, поэтому дети на каникулах отправились к отцу. В день трагедии, 25 марта, они пошли на сеанс мультфильма «Шерлок Гномс» и уже не вернулись. Выжили лишь несколько человек, в том числе Михаил Трусов. Спустя год молчания мужчина рассказал, что происходило в кинозале в тот роковой день. Мы приводим выдержки из его рассказа.

Нерассказанная история выжившего из кинозала Зимней Вишни..Спасибо огромное всем тем, без помощи кого создание этого видео было бы невозможным!!!

По словам Михаила, женские крики и слова «пожар» он услышал только после того, как начались титры, и он вместе с двумя дочерьми направился к выходу.

- Я посмотрел на дверь запасного выхода. Из этого дверного углубления я увидел, как в кинозал начал поступать дым, который был темно-серого цвета. Этот дым стал поднимать вверх. Я обратил внимание, что дым достаточно густой и поступал в зал достаточно интенсивно. Сразу же среди людей началась паника, - рассказывает мужчина.

Михаил вспоминает, что к запасному выходу подбежали двое мужчин. Горизонтальные ручки дверей были смотаны между собой замком на тросе, напоминающим велосипедный замок. Мужчины сломали одну из ручек и открыли дверь, но после – сразу же закрыли, так как там уже все заволокло дымом. Люди искали другой выход, но найти так и не смогли.

- Мужчина в белой кофте, как я позже узнал, у него фамилия Сидоров, крикнул нам, чтобы все садились на пол, смачивали свою одежду и дышали через нее, а своему сыну он крикнул, чтоб тот пописал на свою одежду и дышал через нее, - вспоминает Михаил.

Люди звонили в службу спасения и умоляли помочь им.

- Услышал, как Сидоров звонил в эту службу, кричал, чтобы нас поскорее спасли, что мы скоро все погибнем, выражаясь при этом матами, - рассказывает выживший.

В видео приводится разговор между Сидоровым и специалистом службы спасения.

- Девушка, что там с «Зимней вишней»?

- Поехали все уже, ожидаете.

- Когда поехали *****, четвертый этаж, мы уже двадцать минут тут умираем *****, здесь дети маленькие…

Минуты шли, и вскоре погас свет. Дышать становилось все труднее. У дочерей Михаила начало жечь горло. Вскоре обе девочки потеряли сознание.

- Я стал чувствовать, что у меня также мутнеет в голове. Шум людей, крики к тому времени уже стали спадать. И, насколько я помню, плача детей к тому времени я уже не слышал. Люди практически молчали. Я увидел, что на двери запасного выхода практически висит Сидоров. Он сидел при этом на полу и тянул руками на себя за ручку правую дверь, чтобы дым не заходил. Рядом с ним сидел его сын. Оба они были еще в сознании. Затем я поднялся в полный рост, взял руками дочь, подтащил ее к двери запасного выхода. Дочь была уже без сознания – рассказывает Михаил. – Тут же я подошел к Сидорову, которому сказал, что пока мы еще в сознании, нужно что-то делать, нужно попытаться выйти из зала, попробовать вынести детей. Сидоров ответил мне, что мы будем ждать помощи здесь, в зале, что никуда мы не пойдем. Разговор у нас был на повышенных тонах, так как оба находились в крайне эмоциональном состоянии. Я понял, что с Сидоровым я не смогу договориться, после чего схватил рукой за его левую руку, которой он держал дверь и с силой разжал ее. После этого Сидоров отпустил ручку. Он не пытался ее схватить, пока я открывал дверь. По состоянию Сидорова мне показалось, что сознание у него было замутненным, реагировал он на меня замедленно. При этом Сидоров, когда я разжимал руку, не сопротивлялся мне, не пытался мне помешать.

Михаил вышел из зала, но сделал только пару шагов, а после – потерял сознание и очнулся только в больнице. Его дочки погибли.

Дети из Барнаула были похоронены на кладбище в поселке Бельмесево, их отец - на Новомихайловском кладбище.

Подробнее от трагедии: ПОЖАР В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ