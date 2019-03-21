На Алтае мужчина сдал двух дочек в детдом, пока их мать была на работе

В Барнауле 29-летний мужчина сдал двух своих маленьких дочек в детский дом. Мужчина привел малышей в полицию, сказав, что одна из девочек - не его ребенок, а родная ему просто не нужна. По словам матери, она попросила бывшего мужа присмотреть за малышами, пока она была на работе.

- Мне нужно было срочно выйти на работу, но так получилось, что девочек не с кем было оставить, поэтому я позвонила Андрею (все имена героев изменены – прим.авт.), чтобы он присмотрел за дочками, - вспоминает 24-летняя мама Алина Сергеева. - У нас были совершенно нормальные отношения. Мы шесть лет прожили вместе, потом разошлись, всякое бывает, но я и подумать не могла, что он откажется от них.

Пока Алина устраивалась на новом месте, прошла почти неделя. Мужчина, который на своей страничке в "ВК" писал, что главное в людях доброта, а в жизни – семья и дети, отвел малышей в отделение полиции. 14 января малышей определи в спецучреждения. Трехлетнюю девочку отправили в детский дом, а ее младшую сестренку в дом малютки.

Андрей объяснять свой поступок не стал, отказавшись общаться с прессой.

- Наверное, он думает, что это не его дети. Но это не правда – он их отец, - уверяет Алина.

Стоит отметить, что у Алины трое детей. По документам, Андрей записан отцом только у трехлетней Маши, которая сейчас в детдоме. Является ли он отцом остальных детей – загадка, тестов никто не делал. Но по документам, у второго ребенка в графе отец – прочерк. Старший ребенок Алины живет с бабушкой.

Алина с дочкойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Верните детей

Детей поместили в приют. Проведать младшенькую в доме малютки можно было раз в месяц. Старшая находилась в обычном детдоме, где мать могла навещать ее в любое время.

- Я приходила к дочке каждый день, но мне не разрешали забрать ее домой, - говорит Алина. – Все это время я собирала документы.

Впоследствии, оказалось, что это неправда. По данным «КП», в детском доме девочка находилась чуть ли не два месяца. За это время мать навестила ее всего два раза. К девочке в доме малютки она не приходила. Кстати, женщина уверяет, что она сразу хотела забрать детей, но в опеке говорят - таких заявлений к ним не поступало.

- За разрешением навещать старшую дочку мама обратилась в органы опеки 21 февраля. А чтобы увидеть младшую дочку, мама написала заявление только 20 марта, - рассказали в краевом Минобрнауки.

Зато от бабушки не раз поступали заявления с требованием лишить мать родительских прав, так как она постоянно пропадала из дома. Сейчас родственники помирились, и бабушка – на стороне матери. Видимо, чтобы хоть как-то ускорить возвращение детей из приюта. Кстати, третий ребенок Алины живет с ней. Почему бабушка не оставила у себя сразу троих детей, тоже можно понять - присматривать за тремя маленькими детьми очень непросто.

16 марта женщина приехала в детдом к трехлетней дочке и увидела, что у той на лице появились язвочки. По крайней мере, так следует из рассказа матери.

- Я пошла к заведующей, но та просто развела руками. Тогда я забрала дочку домой. Мы прописаны и живем у моей мамы. Я ни от кого не скрывалась, предупредила заведующую детдомом, что забрала дочку, в ответ мне посыпались угрозы и требования вернуть ее, - рассказала Алина.

Детей забрала полиция

Сотрудники детдома сразу обратились в полицию, так как в этот момент ответственность за ребенка лежала на них, а мать самовольно забрала ребенка.

- В настоящее время ребенок возвращен в детское учреждение и находится в безопасной и комфортной обстановке, - рассказали в краевом управлении МВД.

Как стало известно «КП», когда в квартиру, где находилась девочка, пришли сотрудники полиции и представители опеки, Алины почему-то дома не было. С полицейскими объяснялись две женщины. Как выяснилось позже, одна из них была бабушкой ребенка. Женщины снимали все происходящее на видео, после чего выложили его в сеть, мол, ребенка насильно увели из семьи.

БЕСПРЕДЕЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАРНАУЛ..

После того, как видео попало в сеть, краевой следственный комитет начал проверку. А тем временем, мать собираются лишить родительских прав. Ей придется доказать, что она может заботиться о детях.