2019-03-20T14:09:48+03:00
Общество

20 марта - день весеннего равноденствия: как правильно провести его

Прописывайте свои планы на бумаге и не бойтесь мечтать
Марина КОЧНЕВА
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20 марта день становится равен ночи.20 марта день становится равен ночи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Небесные весы дрогнули и выровнялись. Сегодня на чашах гирь нет, поэтому грузиться не стоит. 20 марта день весеннего равноденствия, да еще и день счастья.

Говорят, в равноденствие нужно программировать жизнь аж на 12 месяцев вперед. Планы можно строить смелые, и тогда лед тронется не только на речках, но и в вашей жизни, - утверждают шаманы и бизнес-тренеры. Ты можешь справиться с чем угодно, ты можешь создать свой мир, представив его ярко, во всех подробностях - задорно «поет» хор психологов.

Все так, несмотря на то, что весы качаются, что «рукою подать не только от печали до радости», но и от радости до печали. Не надо только тонуть в темной яме, если вас вдруг судьба туда сбросила. Кто-то сверху всегда бросает паутинку, в этой тонюсенькой нити можно запутаться как мухе, но можно и выкарабкаться наверх

Помните только при этом притчу Акутагавы о том, как Будда бросил паутинку разбойнику- грешнику, и тот почти выкарабкался из адской преисподней, но паутинка лопнула, как только тот заорал на других грешников: «Это моя паутинка, а ну живо слезайте!». «Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам: снова ввергнут в пучину ада» - философски завершается притча.

- В день равноденствия можно сделать перезагрузку, - говорит барнаульский психолог Вера Бирюкова. - Постарайтесь освободиться от хлама, как в доме, так и в мыслях, очиститесь от ненужной энергетики. Сорные мысли и тревоги можно написать на бумаге и сжечь. Также, можно принять душ в этот день, подлежать в ванне с ароматной пеной.

Ну а планы, по ее словам, тоже лучше прописать, причем четко, до мелочей.

- И не бойтесь мечтать - в этот день Вселенная может услышать самые смелые мечты,- утверждает Вера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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