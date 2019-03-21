Больная онкологией рубцовчанка пытается спасти свою дочь от смерти

У Галины Чащихиной из Рубцовска онкология, но это не самое страшное в жизни женщины. На протяжении долгих лет она пытается спасти свою больную дочь Ангелину. У 36-летней рубцовчанки страшный диагноз - симптоматическая эпилепсия, фармакорезистентное течение. Каждый день у девушки случаются приступы эпилепсии.

Ангелина родилась вполне здоровым ребенком – наизусть знала многие книги, была заводилой в детском саду. Когда ей было около 8 лет, врачи поставили неутешительный диагноз – опухоль головного мозга со сложным очагом в левой височной части, отвечающей за функции движения и речи. В 1992 году ее прооперировали в первый раз, но это не сильно помогло. У рубцовчанки начались эпилептические приступы. А в 1999 году Ангелине поэтапно сделали три операции, но девушка все равно чувствовала себя плохо, «скорая помощь» буквально не покидала дом Чащихиных. С того момента жительнице Рубцовска становилось все хуже, последние три года девушка с трудом передвигается и почти не говорит.

- Сейчас из-за приступов она не может говорить, ухудшилась память. Дочка постоянно пьет противосудорожные, это все влияет на нервную систему и мозг. Ангелина, например, смотрит на предмет, знает что это, а назвать не может. Я каждый раз заново объясняю ей, - рассказывает мама девушки Галина.

В феврале этого года, несмотря на тяжелое финансовое положение, маме больной рубцовчанки удалось собрать необходимые средства и отвезти дочь в Москву. Там Ангелине установили нейростимулятор, но чтобы приступы уменьшились, девушке необходимо настраивать вживленный ей аппарат и принимать дорогостоящие лекарства. Это могут сделать в московской клинике, но средств на билеты и лечение у семьи Чащихиных, к сожалению, нет.

Кстати, сама Галина Чащихина очень сильная женщина. У нее онкология, 13 операций за спиной и невыносимые боли, от которых женщина спасается обезболивающими. Но, несмотря на это, она изо всех сил пытается спасти свою дочь. Женщина уже продала почти всю мебель из дома, чтобы собрать деньги на очередную поездку в Москву – даже диван и холодильник.

- 17 апреля нам надо снова быть в Москве для регулировки нейростимулятора. Да и в течение года еще раза 3 придется съездить. Если за этот год улучшений не будет, аппарат уберут, - говорит Галина.

Чтобы помочь Ангелине, необходимо отправить SMS со словом ЛЮБОВЬ и через пробел указать сумму пожертвования, на короткий номер 3443. Либо можно помочь иным удобным способом, зайдя на сайт благотворительного фонда «Сокровенное желание».