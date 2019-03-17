Родить для себя: как я искала отца своего будущего ребенка

Лизе Степановой из Барнаула 35 лет (всем имена героев изменены), она учительница, симпатичная. И вроде все у нее хорошо – на работе хвалят, родители помогают деньгами, но вот личная жизнь никак не строится, а часики тикают. Да и мама с папой чуть ли не каждый день начинают со звонков – когда будут внуки? После года этого телефонного терроризма Лиза решилась родить… для себя. О том, как она искала отца для своего будущего ребенка, девушка рассказала «КП».

- Отношения с мужчинами никак не складывались. С одним парнем мы расстались, повстречавшись около года. На годовщину нашего знакомства я завела разговор, что нужно двигаться дальше, хотя бы начать жить вместе. После этого парень исчез. Узнав об этом, родители словно с цепи сорвалась и начали изводить меня.

"Ты совсем сдурела? Ты осталась одна, рожай, хоть от кого, так хоть дети будут, эгоистка! Живешь только для себя" - примерно такими словами последние пять лет начинался каждый мой разговор с мамой. Никакие доводы про то, что люди живут и так, что мне не нужен кто попало, что я правда хочу детей, но рядом нет мужчины, который мог бы мне их дать - не действовали.

Добавьте к этому осмотры у гинеколога, который после каждого посещения укоризненно вздыхал и объявлял приговор - еще год без регулярной половой жизни, и ты станешь бесплодной.

ЭКО не по карману

В конце концов, я решилась - раз ничего не выходит, как у людей, рожу для себя. Первым делом я пошла в репродуктивный центр. Со здоровьем у меня все оказалось хорошо, и в этом был главный облом – бесплатные квоты полагались только по бесплодию.

Для таких, как я, услуги оказывались платно. Мне нужно было порядка 120 тыс. рублей, но не факт, что все прошло бы удачно с первого раза. На тот момент моя зарплата со всеми подработками составляла около 20 тыс. рублей в месяц, я была готова взять кредит и пойти ва-банк, но тут судьба будто сжалилась надо мной - в моей жизни появился бывший, с которым мы не виделись больше двух лет. Сергей выпрыгнул как черт из табакерки. Оказывается, все это время он думал обо мне и жалел, что расстались.

Мы стали жить вместе почти сразу, но время шло, а заветной беременности все не наступало. Пошли по врачам. Мне потребовалось недели три, чтобы уговорить моего альфа-самца сдать анализы. Один из них - это проверка жизнеспособности и активности сперматозоидов.

Я помню, как встала в шесть утра, накрасилась и нарядилась в кружевное белье. Все для того, чтобы станцевать для него эротический танец и мой любимый смог безболезненно для своей самооценки «сдать» в пробирочку материал.

Надо было видеть с какой скоростью я собралась, чтобы отвезти еще тепленькое семя в лабораторию – встающие по тревоге солдаты нервно курят в сторонке. Я вызвала такси, было страшно опоздать или сделать что-то не так.

В лаборатории в очереди стояли одни мужики, я растерялась и не знала, как спросить у них, правильно ли я заняла очередь. Наверное, еще бы несколько секунд и я бы разревелась, но тут на мое счастье вышла медсестра и все мне объяснила.

Анализ показал, что Серега вполне может быть отцом, если постарается, но в перспективе все шло к тому, что он окажется бесплодным. Спасти дело могло долгое лечение с неприятными процедурами – массаж простаты его особенно смущал. Я нашла одного из лучших врачей, водила Сергея на процедуры чуть ли не за ручку.

В какой-то момент он заявил мне, что в его жизни не было проблем, пока не появилась я со своим желанием иметь детей (про свои слова он напрочь забыл). Я ушла и снова осталась ни с чем - одинокая, неунывающая и фертильная.

Помощь друга

С Димкой мы дружили лет 15. Это был высокий красивый мужик, с которым мы познакомились еще в институте. Он учился на истфаке, а я зубрила филологию. Все наше общение сводилось к тому, что он жаловался мне на своих девушек, а я ему сочувствовало. Иногда мы ходили по барам, откуда он уезжал с новой знакомой, а я - на такси домой. Мысли переспать друг с другом у нас никогда не возникало.

У кого мне было просить помощи, если не у проверенного друга? На мое предложение он сначала согласился, но потом началось странное – Дима перестал отвечать на звонки, говорил, что на него навалилось много работы. В конце концов, он позвонил сам.

- Слушай, прости, но это все как-то неправильно. Я не могу представить, что ты беременеешь, у тебя растет живот, потом ты рожаешь, а я все это время не причем и меня это не трогает. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. А с тобой мы не уживемся. Так что давай без обид, - заявил мой друг.

Я на него дулась, наверное, с полгода, но потом поняла, что в конечном итоге он был прав – суррогатным отцом должен быть незнакомец, конечно, со всеми справками.

Сайт знакомств

Я зарегистрировалась на сайте знакомств, особо не веря в успех, но, тем не менее, подробно описала, зачем и с кем знакомлюсь. Правда, фотографию так и не стала публиковать.

«Ищу отца для своего будущего ребенка, ты – мужчина с высшим образованием, без вредных привычек и хронических заболеваний». Предложения посыпались как из рога изобилия, но когда мальчики узнавали, что я не готова прыгать к ним в койку в первый день знакомства, сливались.

Как-то пришло сообщение от медика. Говорить с ним было одно удовольствие, мы обсуждали даже стендовую стрельбу, а потом ни с того ни с сего он написал, чтобы я нашла себе кого-нибудь помладше для секса. Попыталась объяснить, что меня секс сам по себе не интересует, но он не меня будто не слышал. Написала ему, что воспользуюсь его советом с мужиком помладше, если ему понравилось, то может, и мне поможет. И на этом удалила свою анкету.

Не судьба? Ну и пусть!

С того момента, как я решилась родить, прошло три года. Как-то утром пила кофе, смотрела в окно и вдруг поняла, наверное, детей надо рожать не потому что надо – а потому что любви девать некуда.

Это не значит, что я больше не хочу детей, просто пусть будет все как будет. Я набралась смелости и жестко поговорила с матерью – она закатила скандал, не разговаривала со мной три месяца, но потом отошла и переключила внимание на мою младшую сестру.

А пару месяцев назад я познакомилась с хорошим парнем, в автобусе. Не знаю, чем все это закончится, но теперь я уверена на все сто процентов, все идет так, как и должно быть.