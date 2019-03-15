Mercedes сбил двух женщин на тротуаре в центре Барнаула

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 15 марта, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и сбил двух женщин, которые стояли на тротуаре рядом с остановкой «Пушкина». Удар был такой силы, что лобовое стекло полностью разбилось, но пешеходы, к счастью, получили только травмы.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Барнаулу, женщин госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Врачи диагностировали у них переломы, раны и ушибы.

Фото: Константин Морозов

Женщинам 36 и 58 лет. Автомобилем же управлял 28-летний мужчина.

В социальных сетях активно обсуждают это ДТП. Некоторые пишут о том, что эта машина не раз нарушала ПДД, в том числе, проезжала на красный сигнал светофора.

Один из горожан видел, как Mercedes подрезала другая машина, поэтому он и улетел на тротуар.

Сейчас полицейские проводят проверку. В ведомстве также не сказали, находился ли водитель Mercedes под действием алкоголя.