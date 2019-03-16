Как уснуть, если не спится среди ночи

Бывало у вас такое, просыпаешься часа в три ночи, а потом никак не можешь заснуть? Крутишься с досадой, но хоть убейся. Что делать, если это уже изматывает? На этот вопрос в Фейсбуке мне посыпались довольно интересные советы. Оказалась, что проблема бессонницы очень актуальна, особенно для людей творческих.

Певица в голове

- Когда готовишься к премьере нового спектакля, в голове, не прекращаясь ни на минуту, прокручиваются новые арии - и днём, и ночью! - рассказывает Виктория Гальцева, прима Алтайского музыкального театра. - И бороться с этим бесполезно. Это и называется работа над образом: новая роль не может «влезть» в тебя, ты сам должен надеть на себя новую «шкуру»! А спать-то как-то надо! Поэтому ночью, когда не спится, главное - не дёргаться, не психовать, лежи себе спокойненько, жди, пусть допоёт все куплеты до конца эта певица в твоей голове! Вот раньше постановки опер были по восемь часов и более, а сейчас коротенькие – глядишь, через полтора часа и сон накроет!

Не спится - вставай

Детская писательница Ирина Цхай поделилась, что в этих случаях начинает писать. Дизайнер Ольга Береста вообще считает, что бороться с бессонницей не надо:

- У меня всю жизнь бессонница, и раньше я пыталась найти способ, как уснуть, или средства - все было тщетно, - написала она. - Оказалось, выход прост: не спится - вставай и занимайся своим любимым делом. Читай, паяй, пиши, сочиняй... И главное, не думать, что вставать в 6 утра. Вот про это пока не думаешь, то все по кайфу. Короче, лег, задремал, проснулся, встал, кайфанул от того, что любишь делать, задремал под утро на час, или вообще не ложился, сходил на работу и все хорошо. Я так всю жизнь живу. А раньше ненавидела этот мир, в который ты прешься к 8 утра.

Поесть и включить аудиокнижку

- Встаю и заканчиваю какое-нибудь дело, небольшое, естественно, поскольку надо ещё успеть поспать, но из таких, чтоб в воображаемом списке напротив него можно было поставить галочку о выполнении, - рассказал поэт Владимир Ильин. - После этого неплохо чего-нибудь поесть (как правило, имеет место минимальный процесс приготовления). Обычно этого хватает. Второй вариант - включить нудную аудиокнижку с таймером на полчаса.

Запишите проблему и подумайте о приятном

Бийчанин Владимир Багров считает, что бессоннице, как правило, способствует какая-то навязчивая мысль:

-Часто бывает, что-то забыл сделать или что-то нужно сделать. Я записываю эту проблему, тем самым освобождаю мозг от навязчивой мысли. На прикроватной тумбочке всегда лежит смарт. Засыпаю, пусть не сразу, но не мучительно. Часто начинаю вспоминать (в такие моменты) что-то приятное из своей жизни... Помогает.

Таблетки, обнимашки, сериалы

Часть знакомых поделились, что их от бессонницы спасают таблетки. Перечислялись разные варианты.

- Но мелатонин (гормон, влияющий на сон) можно повысить и без таблеток, - писали другие друзья. - Нужно больше быть на солнце, обниматься и соблюдать распорядок дня.

Кто-то советовал ни в коем случае не пить кофе и алкоголь перед сном, кто-то наоборот делился, что ему бокал хорошего красного вина помогает. У кого-то есть под рукой специальные засыпательные сериалы.

Техники расслабления

Доктор-диетолог Денис Фуголь советует не есть тяжелую пищу вечером. Сам он, если случается бессонница, считает овечек. Обсуждались на ленте и специальные техники расслабления:

- Ложишься и начинаешь расслаблять тело, - рассказала одна из коллег. - От макушки до кончиков пальцев на ногах. Каждую часть тела, проговаривая про себя: ухо расслабляется, нос расслабляется, шея расслабляется и так далее. Я обычно до рук дойти не успеваю – вырубаюсь, – похвасталась Настя.

Другая коллега поделилась, что в йоге есть перевернутые асаны: Саламба Сарвангасана, Халасана.

- Делаю их - очень помогает, - говорит Татьяна. - И еще помогает концентрация на дыхании - отслеживаешь вдохи и выдохи, увеличиваешь их длительность.

Комментарий специалиста

Юлия Сидоренко, невролог-сомнолог:

- В советах, которые здесь собраны немало разумных зерен. Есть мысленные ошибки, которые совершают люди при бессоннице. Например, это паника: «нет ничего хуже бессонницы. Она испортит мне завтрашний день, и вся моя жизнь пойдет насмарку» и т. д. Постарайтесь так не думать.

Не бойтесь

- Для начала не надо бояться бессонницы. Многие из тех, кто ей страдает, укладываясь в постель, испытывают навязчивый страх перед потерей сна. Особенно страшно это накануне важных событий. На самом деле одна бессонная ночь, как правило, не влияет на выполнение коротких задач, таких как переговоры, лекции, экзамены или спортивные соревнования. Только при монотонной или очень опасной работе следует беспокоиться об ухудшении своих способностей на следующий день.

О гигиене сна

- Есть также общие рекомендации по гигиене сна. Среди них: режим дня, сокращение времени сна (как это ни парадоксально), регулярные физупражнения (но только делать их нужно минимум за полтора часа до того, как ложиться в постель ). Кроме этого не нужно решать важные проблемы перед сном, стоит уменьшить употребление стимуляторов, не ложиться спать как голодным, так и с переполненным желудком. Ну и постарайтесь расслабляться перед сном – примите теплую ванну, послушайте спокойную музыку.

Осторожней с алкоголем

- Еще одна важная рекомендация - соблюдайте умеренность в потреблении спиртных напитков. Да, малые дозы алкоголя (50 г водки или 1 стакан вина) оказывают неплохое успокаивающее действие, однако увеличение дозы до 150 – 200 г водки может существенно уменьшить длительность глубоких стадий сна и обусловить прерывистый, не освежающий сон.

Не назначайте себе снотворные

- Если говорить о лечении хронической бессонницы, то да, существуют различные снотворные препараты и содержащие мелатонин. Но назначать их самим себе ни в коем случае не нужно, – предупреждает специалист. - Это опасно, обязательно проконсультируйтесь с врачом. В арсенале лечения сомнолога, кстати, не только таблетки - а целый комплекс методов

Кстати

Периодически испытывают бессонницу около трети взрослых людей, около 10-15% страдают хронической бессонницей.