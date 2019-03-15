Пенсионерам пересчитают январскую прибавку к пенсии

В феврале, во время послания Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин предложил индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это означает, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

- Согласно действующим правилам, индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума, - говорит заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова. - Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

- Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий, а также на февральскую индексацию ежемесячных выплат - уточняет Наталия Викторовна. - Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Как сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю, в регионе увеличение социальных доплат коснется 7,2% неработающих пенсионеров, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты.