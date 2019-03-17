2019-03-17T09:53:48+03:00
Общество

Жители Алтайского края встретили «Крымскую весну»

В честь праздника провели концерты, флешмобы и попробовали крымскую кухню и вина
Анна СЕМИНА
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Фестиваль "Крымская весна"Фестиваль "Крымская весна"Фото: предоставлено пресс-службой
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Города и районы Алтайского края в эти выходные отмечают встречу «Крымской весны». Фестиваль приурочен к первому юбилею с момента воссоединения полуострова с Россией.

В числе тех, кто присоединился к акции, оказались опорные и пилотные школы Российского движения школьников края. Так в барнаульской 132-й проходит городской открытый фестиваль «Вожатенок». Его участниками стали педагоги-вожатые.

- Фестиваль «Крымская весна» - это важное мероприятие, которое объединяет людей по всей стране. Наш фестиваль тоже объединяет ребят своей любовью к малой родине, традициями и культурой своей страны, общей историей. Мы рады, что эти две даты совпали и стали объединяющим для всех нас, - приводит слова методиста центра «Каникулы» Елены Писаревой официальный сайт правительства региона.

Фестиваль "Крымская весна" Фото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль "Крымская весна"Фото: предоставлено пресс-службой

Здесь же накануне состоялся флешмоб «Мы вместе!». А на протяжении всего дня по школьному радио звучали исторические заметки по теме «Крым и Россия». Тем временем в лицее №2 и школе №127 прошли веселые старты «Мы едины», а также выбрали победителей конкурса детских рисунков «Вместе с Россией». И это далеко не все события.

В поселке Южный на площади перед одноименным ДК состоялась празднично-развлекательная программа «Крымская весна». Как и все предыдущие мероприятия, она была приурочена к пятилетию референдума о статусе Крыма.

- Это очень значимая дата. Все мы помним, как в 2014 году именно в марте был проведен народный референдум, 18 марта был подписан договор о присоединении Крыма к России. Для нас этот праздник сравним с Днем Победы. Весна - Победа, весна - Крым, это два неотъемлемых понятия. Поэтому на протяжении пяти лет в этот праздничный день мы, все жители Южного, выходим на этот праздник, - отметила председатель ТОС «Южный» Наталья Соболева.

Перед жителями района выступили вокальный ансамбль эстрадной песни «Вдохновение», театр эстрадной песни «Созвездие», ансамбль танца «Карусели», Светлана Жуйкова, Елена Жбанникова и многие другие.

Фестиваль "Крымская весна" Фото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль "Крымская весна"Фото: предоставлено пресс-службой

А еще к празднику свою программу подготовили и всевозможные предприятия. Так в ресторации «Горная аптека» проходит дегустация крымской кухни, а в баре «Брют» накануне можно было отведать знаменитые крымские вина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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