Поуехали: Сибиряки уже больше века разъезжаются кто куда

Проект worldcrisis.ru составил рейтинг по приросту и сокращению населения. Как показала статистика, за последний век люди в основном уезжали из Сибири, в том числе и из Алтайского края.

Самым густонаселенным регионом Сибири за последние 30 лет была Кемеровская область. Своего максимума она достигла в год развала СССР – в 1991-м. На тот момент там проживали 3 100 688 человек. А вот на сегодняшний день насчитывается 2 673 796 человек. Соответственно, суммарная убыль за эти годы составила около 400 тысяч.

Примерно столько же по каким-то причинам покинули Иркутскую область. Максимум был зафиксирован в 1989 году - 2 830 641 человек, а сегодня – 2 398 617.

Алтайский край в данном рейтинге примкнул к этой же группе. Численный максимум региона был зарегистрирован 32 года назад - 2 777 000 человек. В наши дни насчитывается 2 333 762. Соответственно, минус составляет 443 238 человек.

Что касается других регионов, то там разбег и посерьезнее. Так, самый большой отток замечен в Томской области. Максимум был достигнут еще в конце 19-го века – в 1897 году. В те времена численность составляла 1 927 679 человек. В наши дни - 1 077 796. соответственно за 122 года область потеряла почти 850 тысяч жителей.

Правда, вот в этой части есть логическое объяснение. В 1917 году от тогдашней Томской губернии отделилась Алтайская губерния, затем Новониколаевская (ныне Новосибирская область) и другие территории.

Чуть более 220 тысяч человек с 1993 года покинули территорию Омской области: 2 168 933 против нынешних 1 944 546. В Красноярском крае и в Хакасии, можно сказать, отмечается стабильность: минус 90 и 40 тысяч человек соответственно.

А вот в Тыве (324 537 человек), Республике Алтай (218 858) и Новосибирской области (2 793 278) максимум по численности населения отмечается в наши дни.

Даже если использовать очень грубый подсчет, не беря во внимание территориальное разделение регионов, то за 20-й век Сибирь покинули примерно 2,4 млн человек.