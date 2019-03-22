Почему барнаульцам пришли неподъемные счета за электроэнергию

Эту историю мне пришлось пережить на личном опыте. В квитанции за февраль только за электроэнергию мне выставили счет – 5 тыс. 354 (!) рубля, хотя я исправно подавал показания, и каждый месяц в срок оплачивал коммунальные счета.

«Мы вас пожалели»

Квартиру на Красноармейском проспекте я купил в ипотеку в октябре прошлого года. Прежние хозяева заботливо предупредили, дескать, не волнуйся, Алексей, что электросчетчик старый. Его проверяли, и вопросов по нему нет никаких. Поверив на слово, 20-го числа каждого месяца я заглядывал в этот счетчик, снимал показания, передавал их через систему «Город», а уже 7-го числа оплачивал всю квитанцию по жилищно-коммунальным услугам. Конечно, огорчался, что каждый месяц общая сумма в квитанции росла в среднем на 500 рублей, но, стиснув зубы, платил.

Примерно в середине февраля в двери моей квартиры постучали представители управляющей компании «Первая», которая обслуживает наш дом. Не составив каких-либо актов, не выдав мне письменных предписаний, они устно сказали, что у нас старый счетчик и его нужно менять.

Когда увидел квитанцию, не поверил глазамФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Думал, разберусь, когда появится время, но меня поторопила квитанция за февраль. Больше пяти тысяч за электроэнергию! Кому рассказываю, не верят! Кто-то смеется. Но мне не смешно! В тот же день пошел в нашу «доблестную» управляющую компанию, разобраться с тем, как же так вышло.

– Наш директор вас еще пожалел, – сказала мне одна из сотрудниц «управляшки». Она же пояснила, что управляющая компания решила передавать договоры Барнаульской горэлектросети. Оказалось, что у меня и еще у трети жильцов только моего дома счетчики оказались старыми, нерасчетными. Вот нам и посчитали «по нормативу». Лично мне сказали, что начислили за последние полгода, но на тот момент прошло чуть больше четырех месяцев, как я стал собственником квартиры. Также остается неясным, когда мне насчитали пять с половиной тысяч, учитывались ли те деньги, которые я платил за электроэнергию по показаниям нерасчетного счетчика?!

Каждому стоит убедиться, что счетчик является расчетнымФото: Олег УКЛАДОВ

– Вам еще повезло! Вот некоторым мы выставили счета по 17 тысяч, а есть и на 30 тысяч, – сказала мне все та же сотрудница управляющей компании. Видимо женщина хотела, чтобы я обрадовался, что отделался малой кровью, но и пять тысяч, это все-таки деньги!

По рекомендации юриста я написал заявление на имя директора управляющей компании «Первая» Андрея Петренко, в котором попросил письменно разъяснить, как так вышло, что собственник, который дисциплинированно за все платил, оказался в должниках, и как именно производили расчеты. С тех пор прошло две недели, а ответа, как не было, так и нет.

Кот в мешке

В день выхода материала письменный ответ так и не поступил, но мы созвонились с директором управляющей компании «Первая» Андреем Петренко и достаточно подробно обсудили ситуацию:

– Андрей Алексеевич, почему некоторым жильцам дома, который обслуживает управляющая компания «Первая», пришли большие счета за электроэнергию?

– Что означает большие счета?

– Мне лично пришел счет за электроэнергию пять с половиной тысяч!

– На сегодняшний день ваш счетчик шестьдесят лохматого года. Вы считаете, он расчетный?! Вы приобрели квартиру с нерасчетным прибором учета. Он ваш, и за его исправностью и метрологическими характеристиками должны следить вы. Вы, приобретая квартиру, приобрели кота в мешке. Как требует постановление правительства №624, там считаются первые три месяца с момента обнаружения. Три месяца считаются по нормативу, а девять месяцев - по установленной мощности. Сегодня установленная мощность – это все ваши приборы в квартире, работают 24 часа в сутки. Умножить на 30 дней. 2 и 6 киловатт в час это получается. Средняя сумма при таком раскладе получается 76 тысяч. Максимум, что мы людям начислили, это за полгода и то по нормативу.

– Сотрудницы вашей управляющей компании мне говорили, что некоторым людям начислили за электроэнергию по 17 тысяч рублей, кому-то 30 тысяч …

– Такого нет. Я посчитал, максимальный счет, который может быть за безучетное потребление по вашему жилому сектору – это 76 тысяч. Но таких счетов нет. Я даже установленную мощность не стал применять.

При покупке квартиры – убедитесь в исправности счетчика

Специалисты Барнаульской горэлектросети рекомендуют непосредственно перед оформлением квартиры в собственность для электросчетчика пригласить специалиста. Если лицевые счета находятся в Барнаульской горэлектросети, то инспектора «Барнаульской сетевой компании», если расчеты проводит управляющая компания, то энергетика УК.

Сотрудник проверит работоспособность прибора учета, срок его поверки и зафиксирует показания счетчика, которые будут являться начальными для последующих начислений новому собственнику жилья.

Как понять, что счетчик пора заменить?

В Барнаульской горэлектросети пояснили, что в многоквартирных домах чаще всего установлены однофазные счетчики с классом точности 2.0. Их срок эксплуатации – до 32 лет. Срок поверки – до 16 лет.

Как понять, что счетчик пора заменить?Фото: предоставлено пресс-службой

Если вы сомневаетесь, что ваш счетчик является расчетным – пригласите энергетика вашей управляющей компании, или специалистов «Барнаульской сетевой в компании», в зависимости от того, где находится ваш лицевой счет на оплату электроэнергии.

Комментарий юриста

Дмитрий Косов, руководитель «Алтайской ассоциации жилищного самоуправления»:

– Электросчетчики, которые были поставлены еще в советские годы, не допускаются к эксплуатации с 2004 года. Управляющие компании, когда выявляют такие приборы учета, должны в письменной форме уведомить собственника о необходимости заменить такой счетчик. Также при выявлении нерасчетного счетчика управляющая компания должна составить соответствующий акт. Его копия также предоставляется собственнику. Если этот порядок был нарушен, собственнику стоит обратиться в управляющую компанию с заявлением, чтобы получить письменное разъяснение по сложившейся ситуации и уже с этим ответом можно обращаться в суд.