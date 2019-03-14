Вот это тело! Топ-6 самых эффектных спортсменов Алтая

Так повелось, что даже подсознательно девушки в толпе выхватывают взглядом подтянутых, спортивных представителей сильного пола. Психологи это объясняют просто – это инстинкты. «Комсомолка» составила свой рейтинг спортивных мужчин Барнаула, для которых качалка стала вторым домом.

Александр Барбашин

barbashinalex Александр Барбашин

Чемпион Европы по бодибилдингу, чемпион России, вице-чемпион мира, чемпион "Арнольд классик", вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края, руководитель женского фитнес-клуба.

Сама по себе должность обязывает Александр быть в форме. Некоторое время назад он прекращал соревновательную деятельность, но потом снова вернулся и довольно успешно – за один сезон взял несколько наград.

Дмитрий Науменко

naumenk095 Дмитрий Науменко

Персональный тренер тренажерного зала. Выступающий спортсмен. Дмитрий уже имеет звание мастера спорта. И на этом останавливаться явно не собирается. Более того, он ведет группу проекта по физической трансформации, но не просто так. Вместе со своими подопечными он сам изменяет себя. В частности, тренер решил немного похудеть. И полезно и ребят можно подбодрить.

Роман Сидельников

sidelnikovroman Роман Сидельников

Персональный тренер. Кандидат в мастера спорта по классическому бодибилдингу. В первый раз в зале оказался 11 лет назад. Как сам признается, первые тренировки были абсолютно бесполезными: делал упражнения не так и не те, питание тоже было отвратительным. Зато было огромное желание побыстрее увидеть заветные «кубики» пресса.

С тех пор многое изменилось, Роман получил хорошее образование и теперь к тренировкам подходит со знанием дела. А если хотите сами этому научиться – то вам точно к нему.

Иван Фефелов

ivan_fefeloff Иван Фефелов

Пиарщик, музыкант. Молодой, активный, амбициозный и, конечно, на «ты» со спортом и качалкой. «Как все успеть?» - этим вопросом задается каждый современный житель мегаполиса. Можно! И, кажется, Иван знает ответ. В суровых буднях он находит время и на тренажерный зал и на работу и на музыку. При этом выглядит отлично!

Александр Дьяченко

dyachenko_alex Александр Дьяченко

Олимпийский чемпион 2012 года по гребле. Александр с 2007 года входит в состав сборной России. Выступает на байдарке.

В 2018 года Дьяченко подписал контракт с Алтайским краем и теперь защищает его честь на российском уровне и, разумеется, прославляет его за пределами страны. В свои 29 гребец выглядит просто потрясающе, и останавливаться на достигнутом не собирается. Сейчас спортсмен готовится к Олимпийским играм, которые в 2020 году пройдут в Токио.

Виктор Муштаков

_vmmusha_ Виктор Муштаков

Конькобежец. Виктор – молодая надежда алтайского и российского спорта. Он стабильно добавлял от года к году и сейчас успешно выступает на соревнованиях среди взрослых.

Виктор – младший сын в семье Муштаковых. Первым в конькобежный спорт пришел его брат Александр, а Витя отправился вслед за ним. Правда, уже в сознательном возрасте Саша сделал выбор в пользу образования и карьеры. Виктор же пока от спорта не собирается отказываться. Сейчас он устанавливает один за другим личные рекорды и рекорды Алтайского края, уже обошел достижения Сергея Клевчени, и это только начало. Как известно, конькобежный спорт требует много силы, отсюда и соответствующая форма, а она у Виктора блестящая!