Алтайский эксперт: пока не стоит отдыхать в Египте

Елена Красулина, вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, рассказала из-за чего подорожали туры в Турцию, почему не стоит пока лететь в Египет и почему поездки в Астану стали дешевле.

- Как начался весенний туристический сезон?

- Начался с огромного количества горящих предложений по юго-восточной Азии, в частности Таиланду. Причем цены на Таиланд такие, каких мы не видели давно - от 23 тыс. рублей на человека при двухместном размещении. Исчезли туры на Салоники, теперь Греция представлена только островом Крит. Цены туда адекватные, приблизительно на уровне прошлого года. Сегодня все больше появляется предложений по системе "все включено", без питания и апарт-отелей. Такая же тенденция прослеживается по Кипру, куда в настоящее время предлагается огромное количество новых отелей. В этом году самолеты на Кипр начинают летать с 1 мая. Туры есть от 6 до 13 ночей на разный кошелек, представлены все регионы республики. Напомним, что на Кипр для россиян действует облегченный визовый режим.

С конца марта прекращаются вылеты из Барнаула в Таиланд, однако полетная программа из Новосибирска сохранится по этому направлению.

В этом году с вылетом из Новосибирска появляется новое направление - Тунис (Северная Африка). Стоит предупредить, что по Тунису много предложений со старой отельной базой, мало где проводилась реновация, поэтому ждать от местных гостиниц заявленных звезд не стоит. Однако там находятся одни из лучших в мире талассо-центров, поэтому ценители этого направления всегда есть (талассотерапия - лечение приморским климатом, морской водой, водорослями, морской грязью и т.д.).

- Как обстоят дела с ценами на путевки в новом сезоне?

- Если посмотрим цены на середину июня, когда начинается самый активный сезон, мы увидим, что они довольно комфортные. Пхукет (Таиланд) из Новосибирска - от 75 тыс. рублей на двоих, 12 ночей, с завтраками. Паттайя чуть дороже - от 82 тыс. рублей на 13 ночей.

Вьетнам из Барнаула или Новосибирска - от 81 тыс. на 12 ночей при тех же условиях размещения. Турция из Новосибирска 7 ночей на двоих по системе "все включено" - от 74 тыс. рублей. Из Барнаула даже чуть дешевле - от 67 тыс. рублей, 6 ночей.

Тунис из Новосибирска - от 105 тыс. рублей на двоих, 12 ночей. Кипр из Барнаула - от 85 тыс на двоих, 7 ночей.

- В новом сезоне подорожало турецкое направление, с чем это связано?

- Еще в ноябре прошлого года стоимость путевок в Турцию туроператоры стали выставлять в евро, а не в долларах, как это было раньше. Но многие обратили на это внимание только сейчас в связи с началом сезона и активными продажами турецкого направления. Теперь стоимость турецких туров напрямую зависит от курса евро. Цена поэтому на Турцию увеличилась. Например, «топливный сбор» раньше составлял 30 долларов, теперь же – 35 евро, на двоих это 5 500 рублей. Однако отмечу, что некоторые отели сохранили прошлогодние цены, да и в целом Турция остается конкурентоспособным направлением, т.к. подорожали все путевки, не только сюда. Сейчас на Турцию действует акция раннего бронирования, и конкретно на эту страну она будет продолжаться примерно до конца апреля.

- Как обстоят дела с вылетами в Турцию из Барнаула?

Турция подорожала, но на фоне других стран все равно выигрывает.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

- В этом году вылетов из Барнаула поставили меньше обычного, поэтому тем, кто хочет начать свое путешествие именно из нашего города, советую поторопиться с приобретением путевок. А вот из Новосибирска рейсов очень много. Отсюда проще выбрать подходящий тур, ориентируясь на цену, продолжительность дней и отель. Цены на туры из Новосибирска и Барнаула примерно одинаковые.

Еще из нового по Турции - в этом году туроператор "Пегас-туристик" поставил несколько самолетов с очень комфортабельными бортами и увеличенным количеством мест в бизнес-классе (вылет из Новосибирска). Есть информация, пока неподтвержденная, что несколько турецких отелей премиум-класса сделает перелет на этих самолетах для своих гостей бесплатным.

- Откроют ли этой весной Египет для сибиряков?

- Пока из Барнаула и близлежащих регионов напрямую отправиться на египетские курорты мы не можем. Некоторые турагентства предлагают туры через Казахстан от местного туроператора. Мне сложно оценить качество услуг, которые он может предоставить. Кроме того, после длительной консервации отелей египетская сторона, скорее всего, будет экономить на услугах и персонале. Многие заявленные отели я не знаю вообще, вполне возможно, что они никогда не работали с Россией. Поэтому я советую людям пока повременить с Египтом. Да и цены в эту страну через Усть-Каменогорск вовсе не низкие (они сопоставимы с Турцией), рисковать явно не стоит.

На Алтае отели подготовили специальные майские программы.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

- Куда посоветуете отправиться на майские праздники?

- Майские праздники у нас в этом году достаточно продолжительные – целых пять дней, поэтому можно с их помощью сэкономить несколько дней отпуска. Если ваша цель отдохнуть на море, то можно отправиться на Кипр, где купаться начинают с середины апреля, в Тунис, юго-восточную Азию, здесь сезон вообще круглый год. Многие летят в Турцию, но тут раз на раз не приходится – иногда в начале мая так тепло, что можно загорать и купаться, а иногда нет. Но в любом случае, прогуляться по берегу моря, подышать его воздухом и насладиться турецким сервисом получится.

Весна – комфортное время для экскурсионных туров. Можно посетить Чехию, куда отправляются прямые рейсы из Новосибирска. А уже из Чехии запланировать экскурсии в другие европейские страны – в Австрию, Венгрию, Францию и т.д., вариантов много. Если есть желание познакомиться с ближним зарубежьем, обратите внимание на Грузию, Узбекистан, Казахстан. Сюда есть прямые рейсы из Новосибирска. В Астану через Барнаул недавно стали ходить поезда. Это может значительно удешевить отдых. К примеру, билет на самолет туда-обратно стоит около 12 тыс. , на поезд в плацкартный вагон – около 6000 руб. В мае уже прекращаются знаменитые астанинские ветра, поэтому прогулки по городу будут комфортными. Рекомендую ехать сюда с детьми-подростками, Астана сегодня выглядит как город будущего, им понравится.

Можно отправиться в Сочи, где в это время уже тепло и красиво, однако учтите, что Черное море в это время еще холодное. На Алтае в мае будут открыты далеко не все турбазы и отели, но есть те, что работают круглогодично, и большинство из них на майские праздники готовят специальные развлекательные программы.