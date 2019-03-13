2019-03-12T17:56:09+03:00
Общество

Самые бедные учителя живут в Алтайском крае и Дагестане

Более половины из них не получают и 15 тысяч рублей
Дарья САВЕНКО
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Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц получают 51,8% педагогов Алтайского краяЗарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц получают 51,8% педагогов Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
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Более половины всех учителей в Алтайском крае не получают и 15 тысяч рублей в месяц. Исследование провели эксперты агентства «РИА Рейтинг», основываясь на официальных данных Росстата за январь-ноябрь прошлого года. Отметим, что учитывались зарплаты педагогов всех видов образования и форм собственности.

Лидером рейтинга стала Москва, где 59,5% преподавателей получают свыше 50 тысяч рублей после выплаты подоходного налога. Менее 15 тысяч рублей зарабатывают там 5,1% работников. На втором месте – Чукотка, где высокодоходных мест для педагогов 49,9%. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где свыше 50 тысяч рублей получают 45,1% всех преподавателей. Менее 15 тысяч рублей зарабатывают 2,4% и 5,6% педагогов соответственно.

Алтайский край расположился в рейтинге на 65-м месте. Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц получают 51,8% всех педагогов региона. Свыше 50 тысяч рублей в месяц зарабатывают 2,4% работников образования. Соседние регионы Алтайского края располагаются выше нас (кажется, что это стало закономерностью):

- Новосибирская область (26 место): менее 15 тысяч рублей получают 26,3% преподавателей, более 50 тысяч – 6,8%.

- Кемеровская область (28 место): у 30,7% зарплата менее 15 тысяч рублей, у 6,5% - более 50 тысяч.

- Республика Алтай (59 место): менее 15 тысяч зарабатывают 34,7%, более 50 тысяч – 2,8% педагогов.

Если верить исследованию, то по числу получающих менее 15 тысяч рублей Алтайский край уступил лишь Дагестану. Там столько получают 53,1% преподавателей. Таким образом, хоть мы и не заняли последнее место, ситуация у нас одна из худших по России.

Кстати

Средняя зарплата по региону за 2018 год составила 25 506 рублей. Согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата работников сферы образования в январе-декабре прошлого года составила 21 218 рублей. Заняты в этой сфере 77 762 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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