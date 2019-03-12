Когда и где проснутся первые клещи

Клещи начали просыпаться в Алтайском крае с началом второй декады марта. Укушенных пока нет, однако стоит быть аккуратнее – специалисты обещают небывалую численность клещей в этом году.

Они просыпаются

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй-третьей декаде марта в предгорных районах региона и южной лесостепи - окрестностях Рубцовска и Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и др. районах. Как правило, просыпаются они при дневной температуре от +6 до +8 градусов.

Мы относимся к регионам, которые являются природными очагами клещевого энцефалита. Только в прошлом году заболели 22 человека, а всего же в медицинские организации Алтайского края обратились свыше 10 тысяч пострадавших. Не исключено, что в этом году укушенных будет еще больше - почва не промерзла настолько сильно, чтобы уменьшить популяцию кровососущих.

В Республике Алтай, как правило, клещи просыпаются немного раньше, чем в Алтайском крае. Причиной этого является наиболее теплая температура воздуха. Специалисты уже выезжали на поля и пытались найти первых проснувшихся, однако вернулись ни с чем. Возможно, что клещи уже и проснулись, но на другой местности, и еще не успели попасться на глаза людей.

Прививка или страховка

Главной профилактикой энцефалита является иммунизация. Прививки снижают риск заражения и защищают от осложнений. Кстати, сейчас самое время, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита: вторую для тех, кто успел привиться осенью, и первую, кто использует экстренную схему (две прививки через месяц и еще одна через год).

Детям до 14 лет прививка полагается бесплатно. Поставить вакцину в Барнауле можно в травмпункте детской поликлиники № 9 (ул. Георгиева 13). Взрослое население обслуживается через страховые компании, например, в «Аско-меде» (ул. Анатолия, 53 или ул. Малахова, 146). Стоимость – от 800 рублей.

Бесплатно прививки проводятся также детям до 17 лет, проживающим на территориях с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, а это – большинство районов Алтайского края.

– Среди населения широко распространено мнение, что проще всего при присасывании клеща ввести иммуноглобулин. Но следует помнить, что иммуноглобулин можно вводить только в первые три дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Число введений иммуноглобулина в течение жизни ограничено – не более трех раз.

Можно также застраховаться от укуса клеща за 250 рублей. Страховка включает в себя амбулаторную помощь, экстренный стационар и реабилитационно-восстановительное лечение, если оно потребуется.