Как в Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по бодибилдингу

В минувшие выходные в Барнауле прошли чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие около 80 человек из разных городов – Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Томска и т.д. Организаторами выступил сеть фитнес-клубов «HARDCORE».

Фото Анны Скоробогатовой

В этом году выступающих ожидал приятный сюрприз – сразу две новые номинации, одна из которых впервые представлена в России. Это «Классик физик», отсылающая к золотой эпохе бодибилдинга, когда еще выступал Шварценеггер. И «пляжный бодибилдинг» для мужчин. Команда Алтайского края показала высокий уровень подготовки, хоть это и первый турнир в сезоне.

- Несмотря на нашу удаленность от центра, на последнем чемпионате России спортсмены Алтайского края заняли 5 командное место из 64 регионов. У нас есть чемпионы Европы, призёры чемпионатов мира, большое количество чемпионов России, есть три мастера спорта международного класса, - рассказывает Денис Капустин, президент Федерации бодибилдинга Алтайского края.

Фото Анны Скоробогатовой

На чемпионате были и стандартные номинации - фитнес-бикини, классический бодибилдинг, бодифитнес (женщины). Кстати, абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини стала жительница Барнаула – Татьяна Леер.

Среди выступающих были и те, кто приехал в наш город впервые. Например, спортсменка из Москвы Татьяна Еремина, занявшая 5 место в номинации «фитнес - бикини 166+», отметила, что в Барнауле так же уютно, как на ее малой родине в Рязани. Кстати, готовясь к соревнованиям, девушка выбрала производителей местного спортпита «Эвалар»:

Татьяна Еремина. Фото Анны Скоробогатовой

- Без базового спортивного питания готовиться к соревнованиям не получится, организм просто не выдержит таких нагрузок. И важно, чтобы эта была качественная продукция, так как на рынке спортпита подделок 70%. Питание, которое предложили мне мои спонсоры – вкусное. А состав соответствует тому, что прописано на упаковке. Меня даже пригласили на экскурсию на завод, чтобы я удостоверилась в качестве, - рассказывает Татьяна.

На соревнованиях Татьяна выступала по приглашению бренда SportExpert от компании «Эвалар».

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Фото Анны Скоробогатовой

Татьяна Еремина. Фото Анны Скоробогатовой