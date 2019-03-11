Носы, брови, соски: на каких частях тела чаще всего делают пирсинг

Пирсинг – это один из популярных способов самовыражения. По словам наших экспертов, среди молодых людей сейчас популярно прокалывать крылья носа, хрящи, мочки ушей, септум (носовую перегородку), чуть реже бровь. Часто приходят делать пирсинг на сосках, но это, в основном, женщины. Популярны и микродермалы – это когда под кожу вводится «якорь» со стержнем, а на поверхности видны лишь сверкающие стразы или драгоценные камни.

Вместе с мастером по пирсингу из Барнаула Александрой Епейкиной «Комсомолка» разобрала мифы об этой необычной процедуре.

Миф № 1: Можно потерять чувствительность в месте прокола

Фото Александры Епейкиной

Это не так. В место прокола вставляется украшение, и вокруг него нарастают новые ткани и нервные окончания. За счет этого увеличивается чувствительность и в дальнейшем она не теряется. Просто вы привыкаете к этому состоянию, и это становится нормальным. Например, соски – это самый функциональный прокол. Он увеличивает чувствительность этой области и легко устраняет такой дефект, как «втянутые соски».

Миф № 2: Интимный пирсинг улучшает половой акт

На прокол в интимной области решается не каждый, но такие все же есть. Самые распространенные пирсинги у девушек – это «Кристина» (вертикальный прокол капюшона клитора) и прокол больших половых губ. Мужчины делают интимные пирсинги очень редко, обычно просто интересуются. Решившиеся чаще всего просят проколоть головку полового члена.

Вообще данный вид пирсинга очень травмоопасен, особенно для мужчин. Во время полового акта нужно быть очень аккуратными, чтобы не травмировать область прокола.

Миф № 3: После прокола ничего не будет болеть

Фото Александры Епейкиной

Все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и области для прокола. Например, все интимные пирсинги очень болезненные, и первые дни лучше воздержаться от физических нагрузок.

Заживают пирсинги от 2-х недель до полугода. Есть два понятия - первичное заживление и полное. Первичное – это когда все перестает болеть, на канальчике нарастает рубцовая ткань и уже не нужно обрабатывать прокол. Дальше канал формируется, рубцовые ткани рассасываются. Это достаточно долгий процесс, но он незаметен для глаз.

Миф №4: Мастера без медицинского образования - это норма

Фото Александры Епейкиной

Очень важно делать пирсинг у квалифицированного мастера. Сейчас много недобросовестных людей, оказывающих эту услугу на дому. Они делают дешевле, но почти в 100% случаев это заканчивается плачевно. Перихондриты, отторжения, появление гноя и температуры. И это еще неполный список «сюрпризов» от псевдомастеров. Поэтому делать пирсинг нужно в специализированном салоне, где у всех мастеров есть медицинское образование.

Кстати, «пирсинг» сейчас значится в реестре медицинских услуг, поэтому чтобы работать официально, нужно иметь специализированное образование.

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной

Фото Александры Епейкиной