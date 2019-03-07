Обалденная модель из Испании намерена помериться грудью с алтайской «Золотой бабой»

Параметры испанской модели Олирии Рой (в России ее знают как Ольга Зайцева – прим. авт) далеки от стандартов идеальной фигуры 90-60-90. Ее красота вписывается в категорию шикарной пышечки - «плюс сайз» (plus size models). Яркая внешность, выразительные бедра, тонкая талия и… натуральная сногсшибательна грудь 10-го размера! Этим летом Оля решила помериться своими выдающимися размерами с известной на Алтае статуей «Золотой бабы», прелести которой весьма впечатляющего объема! Туристы поднимаются на гору к «Золой бабе» специально, чтобы потереть ее волшебную грудь – говорят, что после этого исполняются самые заветные желания.

Из ООН – в модельный бизнес

Оля родилась в Питере. Там же закончила Академию государственной службы, потом – магистратуру в государственном Барселонском Университете ( Universidad de Barcelona) и аспирантуру в Университете Пампео Фабра (Pampeo Fabra). Кстати, программы были на разных языках-испанском и английском. После отправила заявку-резюме в ООН. Прошла все тесты, собеседования, и в итоге ее пригласили работать в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Но хватило девушку ненадолго.

- Как раз началась обостряться ситуация с Крымом. Я воспринимала все политические вопросы слишком болезненно, близко к сердцу. А потому решила, что еще не созрела до этого и решила взять тайм-аут, - говорит девушка.

Не теряя времени, Ольга решила попробовать себя в качестве модели.

olyria_roy Олирия Рой

Сначала похудейте и уменьшите грудь

Однако представители модельных агентств встречали ее не очень радостно:

- Да, вы симпатичная, но сначала вам нужно все-таки похудеть и... уменьшить грудь! Да и еще – по возрасту перегиб… Мне тогда было почти 30 лет – мол, стара я уже для модельного бизнеса, - вспоминает Оля. – Я сначала так расстроилась, даже задумалась о пластической операции по уменьшению груди. А потом плюнула – ведь я и так хороша! А всем не угодишь!

Кинув вызов судьбе, Оля наняла профессиональных фотографов и сделала несколько фотосессий. Снимки начала выставлять у себя на страничках в соцсетях – ВК, Инстаграме. Ставила хэштеги - #curvy #plussize #bodypositive #curvymodel. Лайки только отлетали! День за днем подписчиков становилось все больше и больше.

- Вскоре разные фотографы Европы и Америки стали приглашать меня к себе на бесплатные фотосессии. Я соглашалась. Фото разлетались по сети. Спустя какое-то время начали появляться первые предложения по участию в оплачиваемых фотосессиях. Дальше – больше. На меня выходили производители нижнего белья с рекламными предложениями, - рассказывает модель.

Почти за два года количество подписчиков Ольги в Инстаграме перевалило за 500 тысяч человек. В основном это американцы, но есть и русские.

Научилась зарабатывать на себе

olyria_roy Олирия Рой

Сейчас основной заработок Ольги обеспечивают ее поклонники. Спросите как? Оля создала пару сайтов, на которых публикует свои фото. Как правило, это фото в нижнем белье или купальниках. Откровенные снимки она не делает – считает это пошлостью.

Чтобы иметь возможность любоваться фотками шикарной пышногрудой модели, нужно иметь подписку. Платишь 25$ - получаешь доступ к одной фотосессии в месяц. 200$ - к восьми фотосессиям в месяц, плюс модель делает лично для тебя селфи, записывает видеопослания.

- Например, если я в это время на съемках, то записываю видеообращение: "Привет, Олег! Сейчас я записываю свой клип, нахожусь в Нью-Йорке, передаю тебе привет" и так далее, - рассказывает модель.

Кстати, музыка тоже приносит Ольге весомый доход. Она поет, записывает клипы и также продает их на своем сайте. Хочешь слушать музыку в исполнении этой красотки – плати. В месяц в среднем девушка получает от своих подписчиков доход около 100 тысяч рублей.

Никаких имплантов! Все свое!

- Гламурные модели ставят себе импланты в грудь, попу. Но я противница этого. У меня все свое, натуральное! – говорит Ольга. – Да, моя грудь не стоит, как накаченная силиконом, она немного провисшая, есть растяжки. Но ведь это нормальное явление, это заложено природой. Я сама себе нравлюсь и мужчинам тоже – количество моих подписчиков тому свидетельство. И вот вы, наверное, удивитесь - у меня в профиле выставлены идеально отретушированные фото, но ведь чаще платят за фото без обработки, на которых видны растяжки и другие несовершенствами. Современные люди устали от идеальных картинок, которыми их уже закормили и которые далеки от реальности.

Чтобы поддерживать свое главное достоинство в форме, Оля соблюдает три золотых правила: носить качественное нижнее белье, регулярно ходить в спортзал, чтобы укреплять мышцы, и каждый день смазывать грудь специальными подтягивающими кремами.

Как нравится мужчинам

olyria_roy Олирия Рой

- Полюбите себя. Пока вы это не сделаете – все ваши жертвы (диеты, пластические операции и прочее) будут бесполезны. Знаете, есть поговорка – важен не вид собаки, а ее боевой дух. Мужчинам нравятся уверенные в себе девушки, - советует модель-пышечка. - Я раньше была намного полней, чем сейчас, весила 90 кг. Но при этом проблем с отсутствием мужского внимания у меня не было. Когда вам говорят, что вы слишком толстая или слишком худая, что вам нужно отрезать или накачать грудь – посылайте их к черту. Критики найдутся всегда, как бы хорошо вы не выглядели. А поэтому – зачем напрягаться? Купайтесь во внимании тех, кому вы нравитесь.

Кстати, чтобы поддерживать себя в форме Оля ходит в спортзал и старается придерживаться здорового питания – рыба, овощи и т.д. Однако не до фанатизма.

- Два раза в неделю я позволяю себе кушать неполезную еду. Мне это доставляет удовольствие, радость. И почему я должна себе в ней отказывать? – улыбается модель.

Золотые бабы

В ближайшее время Оля собирается ехать в Барселону, чтобы записывать очередной клип. А ближе к лету у нее в планах приехать на Алтай, здесь она ни разу не была. К тому же в Барнауле у нее живет брат.

- Сделаю фотосессию на фоне уникальной алтайской природы – пусть мои поклонники порадуются. А еще хочу съездить к статуе «Золотой бабы» и помериться с ней грудью. Посмотрим, чья возьмет! – смеется модель.

- Как бы туристы вместо золотой бабы не начали наглаживать твою грудь, уж больно она привлекательна! Мужчины точно не устоят! - шучу в ответ.

Кстати, Оля пока что не замужем. Как знать, быть может именно алтайская «Золотая баба» сведет ее с прекрасным принцем. Ведь символизирует она любовь, плодородие. И, как рассказывают, часто исполняет желания, связанные со второй половинкой и рождением ребеночка.

ТТХ

Параметры Олирии (Ольги) Рой

Рост – 165 см

Вес – 80 кг

Объем груди -116 см

Объем талии - 75 см

Объем бедер -114 см