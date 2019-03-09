Барнаул впервые участвует в театральной «Любимовке»

10 и 11 марта в барнаульском Доме актера пройдет «Любимовка». Это открытое чтение пьес фестиваля молодой драматургии. Понаблюдать за этим захватывающим процессом можно абсолютно бесплатно.

В читках участвуют профессиональные актеры барнаульских театров и начинающие артисты. По окончанию читок зрители обсуждают услышанное с режиссерами и актерами.

По словам Дарьи Уханковой, режиссера Дома актера, это знаковое явление для культурной жизни города. В России ощущается нехватка современной драматургии и «Любимовка» - это яркая возможность молодым драматургам заявить о себе. В Москве «Любимовка» проходит больше 15 лет, несколько лет назад читки подхватил Санкт-Петербург, потом Самара. И, наконец, эта история дошла до Барнаула. Провести «Любимовку» в столице Алтайского края предложила как раз Уханкова.

Режиссер Дарья Уханкова

- К сожалению, многие люди ничего не знают о современном театре, о том, что есть другая драматургия, кроме «Чехова». Современная драматургия, которая читается на «Любимовке», говорит совсем другим языком, там совсем другие герои. Мне бы очень хотелось, чтобы люди с ней познакомились и, самое главное, обсудили ее, - сказала Дарья.

После читки пьесы на «Любимовке» режиссер объясняет, почему он выбрал именно эту пьесу, почему она его тронула, высказываются актеры и зрители. По словам Дарьи, она с нетерпением ждет читок, поскольку пьеса, которую взяла она для читки («С училища» Андрея Иванова) категорически не была принята актерами. Теперь ей интересно, как произведение воспримут зрители.

На читках действует возрастное ограничение 18+.

Адрес Дома актера: Барнаул, ул. Льва Толстого, 31.

Фото: Дом актера

Расписание читок в Доме актера

10 марта

15.00: «Утомленные спайсом», драматург Александр Демченко, режиссер Элеонора Колбина.

17.00: «КЯППК, или Как я простил прапорщика Кувшинова», драматург Иван Антонов, режиссер Надежда Чехович.

19.00: «Пытки», драматурги Зарема Заудинова, Екатерина Косаревская, Алексей Полихович, режиссер Анастасия Поротикова.

11 марта

18.30: «28 дней», драматург Ольга Шиляева, режиссер Анастасия Суворова.

20.00: «С училища», драматург Андрей Иванов, режиссер Дарья Уханкова.