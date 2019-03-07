Роскачество нашло в алтайских пельменях кишечную палочку и сою

Пельмени можно назвать едва ли не традиционной едой сибиряков. В наши суровые морозы, порой хочется прийти домой, достать пачку и сварить ароматную порцию. Однако, как показала независимая экспертиза «Роскачества», пельмешки не только вкусные, но и вредные. Организация провела проверку пяти десятков образцов, среди которых оказалась продукция из Алтайского края. Правда, оценку она получила неудовлетворительную – в пельменях обнаружили кишечную палочку.

Идеальный пельмень

Продукцию всех 48 торговых марок проверили по 88 показателям качества и безопасности. В числе испытуемых оказались пельмени производства Белгородской, Брянской, Владимирской, Курганской, Новосибирской, Орловской и других областей, а также и Алтайского края. Их стоимость составила от 91,98 до 640 рублей за один килограмм.

- По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества (отметим, что данный стандарт является добровольным), - говорят специалисты организации.

Согласно этим стандартам, толщина теста должна быть в пределах 1-2 миллиметра, при варке она не должна рваться. А в упаковке не должно быть лома.

- Пельмени должны быть без трещин, с однородной, в меру плотной консистенцией, без комочков и других уплотнений. В мясной начинке не должно быть хрящей, грубой соединительной ткани, сухожилий или кровяных сгустков, - говорится в стандартах Российской системы качества.

Идеальный пельмень, по мнению экспертов, это пельмень, в котором теста меньше, чем начинки, а начинка состоит исключительно из мясного фарша (из мышечной ткани) с луком, без загустителей. К слову, именно такие делают только дома.

Безопасность

Самый худший вердикт, который могли вынести эксперты – это несоответствие нормам безопасности продукции. В частности, пельмени торговой марки «Сальников», выпускаемой в Камне-на-Оби и позиционирующие себя как продукт премиум класса, увы, провалились с треском. Специалисты признали их фальсификатом. В пельменях была обнаружена кишечная палочка, следы антибиотиков, следы сои и мяса птицы, о котором ни слова на этикетке. Помимо этого количество белка не соответствует требованиям технической документации, а содержание жира ниже заявленного в маркировке.

- Наличие кишечной палочки может указывать как на возможное несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве, так и на нарушение температурного режима на каком-то из участков товаропроводящей цепи, - говорят эксперты.

Впрочем, плюсы тоже есть: в составе не было обнаружено пестицидов и тяжелых металлов в количествах, опасных для здоровья человека. Также не обнаружено превышения по количеству микроорганизмов, сальмонелл, листерий и плесени. ГМО в составе отсутствуют.

Тем не менее, с такой резолюцией пельмени данной торговой марки не смогли войти в рейтинг. Общая оценка ноль.

Есть можно

Еще одни испытуемые от Алтайского края – пельмени торговой марки «Желтая подводная лодка» (производство полуфабрикатов Степанов, Бийск). Среди недостатков эксперты выявили, что содержание жира ниже заявленного в маркировке, а также начинки меньше, чем теста. При этом плюсов оказалось на порядок больше. Это и полная безопасность продукции, и отсутствие консервантов, и достоверный состав, тесто не крошится и не разваривается, пельмени умеренно соленые, фактическая масса нетто соответствует заявленной.

Общая оценка по сумме всех показателей довольно высокая – 4,2 балла. Однако этого все же оказалось недостаточно, чтобы войти в ТОП-10 лучших продуктов. К слову, первое место в нем заняли пельмени «Сибирская коллекция» (4,4 балла), «серебро» досталось продукции «Дымов» (4,37 балла) и замыкают тройку лучших пельмени «Цезарь» (4,36 балла). Эту продукцию производят в других регионах страны.