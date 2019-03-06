Скачок из прошлого в будущее

За последние годы «Сибирская генерирующая компания» радикально изменила тепло-энергетику Рубцовска. В этом 27 февраля смогли убедиться люди, непосредственно связанные с работой в энергетической отрасли, управлении городским хозяйством, и просто те, кто хорошо знает город и помнит, что ему в свое время пришлось пережить.

На техническом пределе

Напомним, в 2016 году Рубцовск очутился на грани коммунального коллапса. По сути, ожидаемого и предсказуемого. Потому что вся система теплоснабжения деградировала годами.

На встрече с гостями делегации глава администрации г. Рубцовска рассказал, как проблемы накапливались с 80 - 90-х годов.

- Помню, на совещаниях в администрации Алтайского края из раза в раз возникал один и тот же вопрос: «Отопительный сезон - что у нас в Рубцовске?» Всех волновало, сколько угля на складе, заключены ли договоры, - вспоминает Дмитрий Фельдман. - В начале 2000-х годов вообще заговорили о том, что нас ждет техногенная катастрофа. Пока мы не вкладываем деньги в ремонт основных фондов - рано или поздно техника не выдержит и начнет «сыпаться». Надо сказать, что в прежние времена строили очень надежно - с большим коэффициентом запаса прочности, и эти прогнозы, слава богу, не сбылись. Но время шло, вода камень точила, и к 2015 - 2016 гг. мы все-таки подошли к тому, что энергетический комплекс Рубцовска достиг своего технического предела. Мы понимали - еще чуть-чуть, и ситуация вышла бы из-под контроля!

Подтвердил сказанное и Виктор Мещеряков, председатель Союза промышленников региона, бывший заместитель губернатора Алтайского края. По его словам, местного инвестора, сумевшего бы вытянуть город из энергетического дна, не нашлось. Федеральные программы по линии ЖКХ или Министерства энергетики тоже не подходили. Город могла спасти только крупная организация с большим опытом работы в теплоэнергетике и антикризисного управления в ней.

Необходимые меры

Тогда в Рубцовск пригласили представителей «Сибирской генерирующей компании» для оценки масштабов работы. Полный технический и финансовый аудит станции, всего отопительного комплекса города показал, что болевых точек и нерешенных проблем столько, что впору отказаться от сомнительного проекта. Но решили действовать. Потому что на кону стояло будущее сотни тысяч рубцовчан.

Компания инвестировала в теплоэнергетический комплекс города ни много ни мало 2 миллиарда рублей. Именно столько требовалось для создания условий его стабильной работы.

- С СГК было заключено концессионное соглашение на 15 лет, определена понятная цена за гигакалорию на ближайшие 10 лет, - рассказывает глава города.

Изменения, которых ждали

Уже два отопительных сезона Рубцовск проводит с одним источником тепла вместо работавших ранее двух.

- Опыт оказался удачным. Стало очевидно, что сделаны правильные расчеты по мощностям и регулировкам сетей, все неточности и недостатки, которые были выявлены в предыдущие два года эксплуатации сетей, были устранены, - отмечает Дмитрий Фельдман. - На сегодняшний отопительный сезон мы видим, что Южная тепловая станция функционирует на-дежно, сети и энергетический комплекс города работают исправно.

Ветераны энергетики и городского хозяйства оценили обновленный энергокомплекс РубцовскаФото: из архива компании

Для этого СГК построила и модернизировала 20 км тепловых сетей, на ЮТС установили два новых котла. Сейчас планомерно ведутся необходимые текущие ремонтные работы как на сетях, так и на станции. Кроме того, проведены колоссальные работы по благоустройству города. Помимо обязательного благоустройства, в подарок Рубцовску и его жителям СГК разработала и реализовала совместно с ведущим архитектурным бюро Алтайского края два проекта благоустройства - дворовой территории на Ленина, 64 и 66, а также у Рубцовского аграрно-промышленного комплекса.

Из первых уст

Во всем этом и смогли лично удостовериться участники прошедшего мероприятия. Во время визита в Рубцовск ветераны энергетики и городского хозяйства посетили с экскурсией модернизированную ЮТС, созданные объекты благоустройства, социальные учреждения и промышленные предприятия, которые как никто нуждаются в бесперебойной подаче тепла.

- Поскольку я всю свою трудовую деятельность занимался оперативным управлением объектами энергетики края - все увиденное было для меня не ново. Меня поразили сроки! - поделился впечатлением Сергей Спиридонов, экс-директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Алтайское региональное диспетчерское управление. - Я восхитился, что за такой короткий период было смонтировано и пущено в эксплуатацию оборудование: новые котлы, генератор, турбина. Это качественный скачок для Рубцовска.

Среди гостей встречи был и бывший губернатор Алтайского края Лев Коршунов, который возглавлял Рубцовск с 1987 по 1991 годы, когда кризис теплоэнергетического комплекса города уже набирал обороты.

- «Город мертвый, и сюда не надо заходить» - фраза не моя, но так в последнее время отзывались о Рубцовске, - отметил Лев Александрович. - Если раньше городу помогало государство, то сейчас зашел большой коммерческий бизнес, создав предпосылки интереса у других инвесторов.

- Появится собственная генерация. Возможно, 6 мегаватт и не совсем достаточно, но я думаю, что желание есть у СГК, и они пойдут вперед. Уже то, что они запустили генератор для собственных нужд, гарантирует им независимость от внешних источников. А это важный вопрос, это вопрос надежности, - подчеркнул гендиректор «Алтайской конденсационной электрической станции» Владимир Ларионов.

Итоги работы и ближайшие перспективы обозначил и директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

- Сегодня в теплоэнергетическом комплексе города есть несколько проблемных участков, на которых мы собираемся сосредоточиться в ближайшее время, - заверил Максим Сергеевич. - Это в первую очередь котельные в западной части города. Мы планируем заместить их либо на новые автоматические, либо переключить на централизованное теплоснабжение от ЮТС. Вторая наша задача в Рубцовске - замена тепловых сетей, 77% которых выработали уже свой срок службы. И третье основное направление - привести оборудование ЮТС и сетей к состоянию, принятому в современной энергетике. Так что работа есть. Работать будем.