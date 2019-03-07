Закуски к 8 марта: зеленое масло для канапе станет звездой праздничного фуршета
Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогие. Алексей Шефер и Евгений Петенев, шеф-повара проекта «Шеф-еда», это знают точно. Своими секретными рецептами они поделились с «Комсомольской правдой». Эти блюда могут стать украшением праздничного стола 8 марта.
Капрезе с копченым сулугуни
Легкое и очень вкусное капрезе можно приготовить из томатов черри и сыра сулугуни. Главное – взять хороший свежий сыр. Сулугуни нарезать на кубики. На шпажки по очереди нанизать черри и сыр, выложить на блюдо и полить маслом из трав тонкой струйкой.
Зеленое масло
Этот ресторанный тренд, оказывается, довольно просто готовится. Для него нужно взять любимый набор зелени (петрушку, базилик, шпинат, эстрагон, лук и т.д.) Нежелательно – укроп, который дает не самый приятный привкус. Грубые стебли у зелени удалить. Чтобы зелень отдала свой цвет, ее необходимо немного бланшировать (ошпарить кипятком и резко охладить льдом или ледяной водой). Пропорции: 3 части масла к 2 частям зелени.
Соединить любое растительное масло с зеленью и хорошенько пробить блендером. Маслу дать отстояться 2-3 часа, использовать часть без осадка. Впрочем, в домашних условиях масло можно использовать сразу. Зеленым маслом обычно поливают канапе, закуски, салаты.
Брускетты со свежими овощами
Приготовить хлебные тосты. Нашинковать фиолетовую пекинскую капусту, сладкий перец, стебель сельдерея, очищенный свежий огурец. Растереть чеснок, тимьян и розмарин. Смешать с винным уксусом, маслом чили, соевым соусом, добавить немного сахара. Залить этой заправкой овощи. Лайм и лимон помять в ладонях, разрезать пополам и выдавить из них сок в нарезку. Посыпать специями. Размешать, разложить на тосты. Есть брускетты желательно сразу, пока хлеб не раскис.
Масло чили
Почти у каждой второй хозяйки наверняка найдется несколько стручков перца чили. Из них можно приготовить интересное масло для заправки закусок или салатов. Для этого нужно просто раскрошить перец в ступке или взять готовые нити чили и залить их любимым растительным маслом. Пропорции – около 50 гр. перца на 0, 5 литра масла. Оставить настаиваться на несколько дней в теплое место, периодически встряхивая. Масло насыщается ароматом, приобретает характерный вкус чили и приятный розовый цвет.
Брускетты с кабачком-гриль
Молодой кабачок нарезать тонкими пластиками (толщина примерно 0, 5 мм). 200 г растительного масла и 50 г чеснока пробить блендером. Натереть кусочки кабачка чесночным маслом. Посыпать перцем, солью. Запечь в духовке. Кабачок-гриль можно нарезать кубиками, либо оставить пластиками. Выложить на тосты.
ИСТОЧНИК KP.RU