Закуски к 8 марта: зеленое масло для канапе станет звездой праздничного фуршета

Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогие. Алексей Шефер и Евгений Петенев, шеф-повара проекта «Шеф-еда», это знают точно. Своими секретными рецептами они поделились с «Комсомольской правдой». Эти блюда могут стать украшением праздничного стола 8 марта.

Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогиеФото: Олег УКЛАДОВ

Капрезе с копченым сулугуни

Легкое и очень вкусное капрезе можно приготовить из томатов черри и сыра сулугуни. Главное – взять хороший свежий сыр. Сулугуни нарезать на кубики. На шпажки по очереди нанизать черри и сыр, выложить на блюдо и полить маслом из трав тонкой струйкой.

Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогиеФото: Олег УКЛАДОВ

Зеленое масло

Этот ресторанный тренд, оказывается, довольно просто готовится. Для него нужно взять любимый набор зелени (петрушку, базилик, шпинат, эстрагон, лук и т.д.) Нежелательно – укроп, который дает не самый приятный привкус. Грубые стебли у зелени удалить. Чтобы зелень отдала свой цвет, ее необходимо немного бланшировать (ошпарить кипятком и резко охладить льдом или ледяной водой). Пропорции: 3 части масла к 2 частям зелени.

Соединить любое растительное масло с зеленью и хорошенько пробить блендером. Маслу дать отстояться 2-3 часа, использовать часть без осадка. Впрочем, в домашних условиях масло можно использовать сразу. Зеленым маслом обычно поливают канапе, закуски, салаты.

Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогиеФото: Олег УКЛАДОВ

Брускетты со свежими овощами

Приготовить хлебные тосты. Нашинковать фиолетовую пекинскую капусту, сладкий перец, стебель сельдерея, очищенный свежий огурец. Растереть чеснок, тимьян и розмарин. Смешать с винным уксусом, маслом чили, соевым соусом, добавить немного сахара. Залить этой заправкой овощи. Лайм и лимон помять в ладонях, разрезать пополам и выдавить из них сок в нарезку. Посыпать специями. Размешать, разложить на тосты. Есть брускетты желательно сразу, пока хлеб не раскис.

Эффектные и вкусные закуски на столе – не обязательно дорогиеФото: Олег УКЛАДОВ

Масло чили

Почти у каждой второй хозяйки наверняка найдется несколько стручков перца чили. Из них можно приготовить интересное масло для заправки закусок или салатов. Для этого нужно просто раскрошить перец в ступке или взять готовые нити чили и залить их любимым растительным маслом. Пропорции – около 50 гр. перца на 0, 5 литра масла. Оставить настаиваться на несколько дней в теплое место, периодически встряхивая. Масло насыщается ароматом, приобретает характерный вкус чили и приятный розовый цвет.

Брускетты с кабачком-гриль

Молодой кабачок нарезать тонкими пластиками (толщина примерно 0, 5 мм). 200 г растительного масла и 50 г чеснока пробить блендером. Натереть кусочки кабачка чесночным маслом. Посыпать перцем, солью. Запечь в духовке. Кабачок-гриль можно нарезать кубиками, либо оставить пластиками. Выложить на тосты.