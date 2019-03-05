Рецепты блинов на Масленицу: вкусные, но не калорийные

Самое актуальное блюдо этой масленичной недели – блины. Их хочется съесть каждому, но не все могут позволить себе эту «калорийную радость». Поэтому «Комсомолка» вместе с фитнес-тренером из Барнаула Дарьей Бгавиной подобрала самые правильные рецепты.

«Овсяноблин»

Понадобится: 5 яиц (2 цельных+3 белка), 8-9 столовых ложек перемолотых хлопьев овсянки, немного соли.

Приготовление: все ингредиенты смешиваем в глубокой тарелке, хорошо взбиваем вилкой, добавляем соль (можно еще специи на вкус). Выливаем на сухую сковородку и поджариваем на 2-х сторонах. Украсить готовый блин можно небольшим количеством сыра и помидором или, например, слабосоленой красной рыбой.

Блины протеиновые в блендере

Блины протеиновыеФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Понадобится: 2 яйца, 30 г протеина, белый 0% йогурт, немного ягод или фруктов.

Приготовление: протеин и яйца взбиваем в блендере, выливаем на сухую сковороду и прожариваем. Лучше делать блины небольшого размера, похожие, скорее, на оладьи, так они приготовятся лучше. Потом промазываем йогуртом каждый блин (можно сложить их друг на друга, как торт) и сверху украшаем ягодой или фруктами.

Яичные блины

Понадобится: 5 яиц (оставляем 1-2 с желтком), немного соли.

Приготовление: хорошо перемешиваем вилкой и обжариваем с двух сторон на антипригарной сковороде. В конце также можно украсить небольшим количеством сыра.

Протеиновые блинчики с творогом и овсянкой

Понадобится: 15 г протеина, 50 г овсянки, 50 г обезжиренного творога, 3 яичных белка.

Приготовление: все аккуратно смешиваем и выливаем в блендер, хорошо взбиваем. Полученное тесто наливаем на сухую сковородку и обжариваем с 2-х сторон. Украшаем по своему вкусу.

Простые блинчики из банана

Последним рецептом делюсь из личного опыта. Банановые блинчики получаются очень вкусными и готовятся быстро!

Понадобится: 3 яйца (2 только белок + 1 целое), 1 банан

Приготовление: порезанный банан разминаем вилкой, добавляем яйца и хорошо перемешиваем. Обжариваем блины на сухой сковороде с 2-х сторон до румяной корочки. Украшаем ягодами или топингом без сахара.