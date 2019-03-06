Урок начинается! Доставайте свои телефоны!

В алтайских школах продолжаются специальные «Уроки цифры». Накануне, 5 марта, такой урок прошел сразу в двух классах барнаульской школы №125. Ребятам подробно рассказали о том, что такое искусственный интеллект.

Для алтайских школьников проводят уроки с участием искусственного интеллектаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Вообще, это здорово, когда вместо привычного учителя перед тобой выступают министры и руководители банков. Так, «Урок цифры» для учеников восьмого класса открыл Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

– Ребята, что вам говорят обычно в начале урока? Правильно, успокойтесь, уберите телефоны! Сегодня, мы наоборот достанем телефоны, чтобы пообщаться с искусственным интеллектом, – начал занятие Максим Костенко, достал из кармана iPhone и спросил у всем известной Siri, что такое «Урок цифры».

После он сам рассказал о сути проекта, благодаря которому школьники могут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий.

Для алтайских школьников проводят уроки с участием искусственного интеллектаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Вскоре в диалог вступил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. В частности он рассказал ребятам о том, что развитие искусственного интеллекта уже вытесняет привычные многим профессии, но вместо этого открывает новые возможности для человека.

Еще одним гостем необычного урока стал управляющий Алтайского отделения ПАО Сбербанк Антон Милютин. Он в свою очередь отметил, что Сбербанк не мог остаться в стороне от всероссийской образовательной акции, поскольку школьники старших классов уже через несколько лет окажутся на рынке труда, а поскольку банк всегда был ориентирован на развитие новых технологий и продуктов, он напрямую заинтересован в том, чтобы будущие выпускники вузов шагали в ногу с развитием современных технологий.

Для алтайских школьников проводят уроки с участием искусственного интеллектаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

После общения с учениками восьмого класса, Антон Милютин уже в другой аудитории пообщался со старшеклассниками. Этот урок также был посвящен теме искусственного интеллекта, но его провели в формате вопрос-ответ. В частности ученики просили гостя рассказать о том, что такое блокчейн, о том, какую роль играет развитие искусственного интеллекта в банковском секторе. Одна из будущих выпускниц даже попросила Антона Милютина оценить перспективы развития коммерции в Интернете. Как оказалось, практически все старшеклассники совершают покупки в сети, а кто-то уже помышляет о создании интернет-магазинов.

Кстати

Всего за время реализации проекта «Урок цифры» в нем приняли участие 83,5 тысячи алтайских школьников, для которых прошло более 4 тысяч мероприятий.

Так, для учеников 1-8 классов проводились занятия, на которых они обучали робота трудиться в зоопарке. Ребятам моделировали ситуацию, в которой робот постоянно допускал ошибки. Например, он мог принести собакам корм для кошек, а игрушки для кошек попадали в секции для волков. С помощью искусственного интеллекта школьники смогли научить этого робота отличать зверей и животных друг от друга.

Ученики старших классов во время специальных уроков смогли увидеть основные этапы работы с искусственным интеллектом. После таких занятий будущие выпускники говорили о том, что готовы пересмотреть ранее выбранные профессии в пользу тех, где особое значение имеют современные информационные технологии.