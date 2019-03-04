2019-03-04T11:23:46+03:00
Экономика

Барнаульский меланжевый комбинат станет ультрасовременным комплексом

В этом году на предприятии начинается модернизация и расширение мощностей
САПОЖКОВА Александра
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БМКБМКФото: Олег УКЛАДОВ
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В течение ближайших двух лет Барнаульский меланжевый комбинат начнет превращаться в ультрасовременный производственный комплекс – подобный тому, что уже построен в городе Шахты Ростовской области. Уже в этом году на предприятии начинается модернизация и расширение мощностей.

БМК Фото: Олег УКЛАДОВ

БМКФото: Олег УКЛАДОВ

Полный курс обновления рассчитан на 7,5 лет. Он пройдет поэтапно и без ущерба для производства – работа не остановится ни на минуту. Когда БМК полностью преобразится, производительность должна вырасти на 800%! Новые линии станут более безопасными и эффективными. Более того: расширится ассортимент тканей и вырастет конкурентоспособность продукции. А число работников должно увеличиться с одной до почти двух с половиной тысяч человек.

Познакомиться с грандиозными планами руководство пригласило депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.

Александр Прокопьев и Людмила Осипова Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Прокопьев и Людмила ОсиповаФото: Олег УКЛАДОВ

- Это и сейчас достаточно масштабное производство, но планы компании - просто колоссальны! И что важно, компания начинает создавать высокотехнологичные рабочие места. Это очень важно и является подспорьем для тех людей, которые живут сегодня на селе, где зачастую не хватает рабочих мест, - сказал Александр Сергеевич.

Действительно, на БМК трудятся не только городские жители: более 40 процентов работников - из районов Алтайского края. Например, Нина Лапердина, оператор чесальных машин, живёт в селе Озёрки. И вполне довольна местом работы, несмотря на то, что каждый день приходится ездить в город.

- У нас в деревне работы мало. Раньше был свинокомплекс, а теперь его нет, - делится сотрудница. – А здесь стабильность, вовремя зарплату платят. Это много значит.

Нина Лапердина Фото: Олег УКЛАДОВ

Нина ЛапердинаФото: Олег УКЛАДОВ

И хоть у деревенских мало опыта, руководство предприятия это не смущает. Здесь сами выращивают кадры .

- Главное, чтобы было желание трудиться и чтобы здоровье позволяло. Мы обучаем людей. Обучение длится от полутора до 8 месяцев в зависимости от специальности. В это время платим стипендию около 15 тысяч, оплачиваем проезд на предприятие, питание, – рассказала Людмила Осипова, директор по производству БМК.

С вводом современного, автоматизированного оборудования вновь потребуется переквалификация сотрудников. Но их это не пугает. Признаются: готовы учиться снова. А еще здесь делают ставку на энергичную молодежь. Комбинат должен «омолодиться» и внешне, и внутренне.

БМК Фото: Олег УКЛАДОВ

БМКФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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