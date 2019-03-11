2019-03-11T11:13:14+03:00
Звезды

Барнаулец выиграл в «Что? Где? Когда?» 60 тысяч рублей

Для этого ему пришлось отправить на передачу почти 400 вопросов
Анна СЕМИНА
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Эфир «Что? Где? Когда?»Эфир «Что? Где? Когда?»Фото: скриншот видео
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Барнаулец Антон Новоселов стал победителем передачи «Что? Где? Когда?» и выиграл 60 тысяч рублей. Деньги он планирует вложить в будущий отпуск.

Не верится в победу!

Эфир передачи вышел накануне, 10 марта, причем сам будущий победитель выпуск не видел. Знакомые с утра обрадовали сообщениями: «Поздравляем! Ты выиграл!»

- На самом деле, о выигрыше узнал случайно: сегодня утром на телефон пришло сообщение: «Молодец! Крутой вопрос! Поздравляю с выигрышем!» Я сначала не поверил. Нашел в интернете передачу, пересмотрел. И правда! Выиграл 60 тысяч рублей! – рассказывает счастливый победитель. - Мне безумно приятно, даже не верится до сих пор. Думаю, даже хорошо, что не в прямом эфире смотрел, у меня бы сердце выпрыгнуло от напряжения!

Что? Где? Когда? (10.03.2019).

По словам Антона, в общей сложности он отправил на передачу около 380 вопросов. И только один редакторы выбрали. Он касался изобретения финки Майю Гебхард. Как рассказывает ведущий, в 1945 году она разместила один предмет в другом. Причем он заметно облегчил жизнь домохозяйкам. А речь шла о сушилке для посуды. Фонд поддержки изобретательства Финляндии включил идею Майю Гебхард в число самых важных финских изобретений тысячелетия!

Думал, шансов нет

- У меня два года ушло на то, чтобы придумывать и отправлять им вопросы, - продолжает Новоселов. – За это время я перечитал около 900 статей по искусству, спорту. Жена уже начала говорить, чтобы я завязывал с этим, все равно шансов мало. А я, если честно, о выигрыше даже не задумывался. Просто было интересно: реально ли попасть на Первый канал или нет. Да я и сам понимал, что шанс один на миллион. Там такая конкуренция!

Победитель из команды зрителей признается, что даже не сразу вспомнил вопрос, который задали на передаче. Да и ставку какую-то на него не делал. Думал, что он проходной, но оказалось наоборот.

Эфир «Что? Где? Когда?» Фото: скриншот видео

Эфир «Что? Где? Когда?»Фото: скриншот видео

Скриншот с видео Первого канала.

- Что особо приятно, что ни один игрок из всего зала не смог дать правильный ответ, хотя я думал, что это для них будет очень просто, - говорит Антон.

Среди версий, которые предлагали знатоки, была автолюлька, лампочка для холодильника, аппарат для взбивания масла, мультиварка, посудомойка, коробка для новорожденных, теннисный мячик для стиральных машин и многие другие. В итоге игроки склонились к варианту лампочки для холодильника, якобы она помогала быстрее находить в камере продукты и размещать их компактнее.

Деньги от выигрыша Антон потратит на очередной отпуск Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Деньги от выигрыша Антон потратит на очередной отпускФото: из личного архива героя(ев) публикации

Свой выигрыш Антон планирует потратить на отдых с женой в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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