Ровно 65 лет назад на Алтай прибыл первый поезд с комсомольцами-целинниками

28 февраля на Алтае отмечают 65-летие освоения залежных земель. Ветераны целины накануне отметили юбилейную дату в доме культуры села Бочкари Целинного района.

В этот день в 1954 году началась одна из важнейших страниц в истории Алтайского края – к нам прибыл первый поезд с комсомольцами-целинниками. Они трудились, не покладая рук, выращивали на нетронутых землях пшеницу. А спустя более полувека вспоминали свои молодые годы, трудовые подвиги и принимали поздравления и подарки. Среди гостей праздника был депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев. Фото Сергея Кулыгина

- Освоение целины на Алтае - это масштабный процесс, было распахано более трех миллионов гектаров земли. Благодаря вам Алтайский край играет такую большую роль в сельском хозяйстве страны. И то, что сейчас происходит в регионе, в том числе в Целинном районе, это продолжение вашего дела. От всей души хочу поздравить вас и поблагодарить за трудовой подвиг! - обратился к первоцелинникам Александр Прокопьев.

Депутат Алтайского Заксобрания, гендиректор предприятия «Бочкаревский пивзавод» Вадим Смагин, отметил, что село Бочкари сегодня выгодно отличается от других. И в первую очередь, благодаря тому, что, целинники заложили здесь мощный, хороший фундамент для развития.

- Мы благодарны вам за то, что сегодня Бочкари на слуху в Алтайском крае, да и не только. Вы смогли сохранить село в сложные годы, а теперь наша задача - приумножать и развивать начатое вами. И очень приятно, что сегодня ветераны целины могут видеть, как живет и прогрессирует село. Гарантируем, что сделаем все, чтобы оно было лучшим для проживания наших детей, внуков и правнуков, - сказал Вадим Смагин.

Благодарность ветеранам выразил и Алексей Жуй, председатель районного совета депутатов. А студенты местного лицея испекли хлеб из зерна, собранного с полей, которые 65 лет назад начали возделывать их деды. В рецепте этого хлеба нет никаких добавок, только дрожжи, соль и вода.