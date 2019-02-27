2019-02-27T12:15:58+03:00
Звезды

Как прошла свадьба Доминика Джокера и Кати Кокориной

Звездная пара поженились 26 февраля, в числе гостей были Никита Малинин и Ольга Бузова
Юлия ЕВГРАФОВА
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Доминик Джокер, Ольга Бузова, Екатерина Кокорина. Фото с инстаграма Ольги Бузовой.Доминик Джокер, Ольга Бузова, Екатерина Кокорина. Фото с инстаграма Ольги Бузовой.
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Свадебное платье в пол из белоснежного кружева, звездные гости и трогательное выступление молодоженов – уроженка Барнаула Екатерина Кокорина вышла замуж за Доминика Джокера.

Свадебное торжество состоялось 26 февраля. Судя по публикациям молодоженов в инстаграме, к свадьбе невесту собирала известный стилист Селия Кучумова. Наводили красоту в "Ритц отеле", там же сделали несколько свадебных снимков счастливой пары. Невеста была в белом платье, а жених в стильном черном костюме.

katekokorinakatekokorina
Спасибо большое ЛУЧШЕМУ ТОП-СТИЛИСТУ Москвы
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Само праздничное мероприятие прошло в популярном московском ресторане «Ласточка», где собралось много звездных гостей. В их числе Игорь Гуляев, Никита Малинин, Ольга Бузова. Там уже пара преобразилась - Катя надела белое платье-пиджак, а ее муж строгий брючный костюм сменил на более простой.

- Доминик, Катя, ваши сердца стучат в унисон, это чувствуется на расстоянии! Будьте в этом состоянии вечно! Когда-то в этом месте была моя свадьба ... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник. Будьте счастливы, ребята! Я верю, я знаю, миром правит любовь, - написала в инстаграме Бузова.

Рэпер ST исполнил одну из своих песен для молодоженов и их гостей. Не смогли не спеть и сами новоиспеченные супруги. Они исполнили трогательную совместную композицию.

dominickjockerdominickjocker
Девочки @we_production_ спасибо вам!!!!!)))) За организацию нашей с @katekokorina свадьбы!!
3467 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Вся свадьба, включая образы пары, была очень стильной и по-хорошему простой. В одном из сторис Доминик и Катя хвастаются обручальными кольцами. Выбрали одинаковые, из белого золота и с простым дизайном.

Скриншот с инстаграма Екатерины Кокориной

Скриншот с инстаграма Екатерины Кокориной

В конце вечера в центре зала появился трехъярусный «золотой» торт. Счастливые молодожены вместе разрезали его, не боясь испачкаться. В сторис ведущей Асоль, на котором запечатлён этот момент, девушка пишет – «Счастливые! Любящие! Добрые и очень простые и настоящие!»

Скриншот с инстаграма ведущей Асоль

Скриншот с инстаграма ведущей Асоль

По некоторым публикациям Кокориной становится ясно, что расписались они с Домиником еще две недели назад, провели уютную предсвадебную фотосессию, а вчера была вторая часть свадьбы – праздничное торжество.

Напомним, в 2013 году Екатерина Кокорина была участницей «Битвы хоров», а Доминик Джокер - ее наставником, тогда пара и познакомились. Через какое-то время у них завязался роман, певец развелся и стал жить с новой возлюбленной. На сегодняшний день Доминик и Катя записывают совместные и сольные песни, снимают романтичные клипы и просто счастливы вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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