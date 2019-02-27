Новый закон о помощи тяжелобольным: на что могут рассчитывать онкологические пациенты

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект об оказании комплексной помощи тяжелобольным людям. Новый документ прошел широкое обсуждение со специалистами, волонтерами и экспертами.

В Алтайском крае сегодня около 10 000 пациентов нуждаются в паллиативной помощи, из них более 5000 – онкологические больные четвертой клинической группы и те, кому диагноз был установлен на четвертой стадии. Какую помощь они смогут получить благодаря новому законопроекту, рассказал главный внештатный специалист Алтайского края по паллиативной помощи, врач краевого онкологического диспансера Виктор Павлишинец.

Право на бесплатное обезболивание

Прежде всего, в новом законе впервые официально прописано право каждого человека на бесплатное обезболивание. Если ранее болевой синдром предполагалось снимать «всеми доступными средствами», то новый документ регламентирует принципиально иной подход. Для купирования боли должны использоваться «все возможные средства», при необходимости даже наркотические и психотропные лекарственные препараты.

- У нас в Алтайском крае сегодня есть в наличии все виды обезболивающих средств, представленные на отечественном фармакологическом рынке, - и не просто в достаточном количестве, а даже с перспективным трехмесячным запасом. Закуплены не только лекарственные противоболевые препараты, но и оборудование для вентиляции легких, откашлеватели, кислородные концентраторы. Пациенты, которые нуждаются в подобных медицинских изделиях, будут получать их для использования на дому. Раньше этого не было, - отметил Виктор Павлишинец.

Пункты помощи

Второй важный момент, который вносит новый закон в жизнь паллиативных пациентов Алтайского края, - это значительное увеличение «пунктов доступа» для оказания помощи. Пока в нашем регионе работают лишь три паллиативных отделения по 20 круглосуточных коек в Барнауле, Бийске и Рубцовске и три кабинета противоболевой терапии при онкологических диспансерах. Выездную работу осуществляет единственная в крае мобильная бригада города Бийска. Кроме того, консультативную помощь на дому оказывают специалисты краевого онкологического диспансера.

Фото краевого онкологического диспансера

Домашний стационар для умирающих

Однако, по словам главного краевого специалиста по паллиативу, ситуация изменится в лучшую сторону уже в самое ближайшее время.

- Тяжелобольные пациенты хотят уйти из жизни дома, в кругу родных и близких людей. Поэтому в новом законе акцент делается на оказании паллиативной помощи в условиях дневного стационара и на дому, - пояснил Виктор Павлишинец.

В настоящее время практически завершена работа по созданию девяти дополнительных кабинетов паллиативной помощи в регионе. Четыре из них будут открыты в Барнауле, на базе поликлиник №1,9,14 и в краевом онкодиспансере. Еще пять появятся в районах – Смоленском, Рубцовском, Бийском, в городах Заринске и Новоалтайске.

Также на 2019 год запланировано формирование четырех выездных бригад для оказания помощи взрослому населению – на базе краевого онкологического диспансера, паллиативного отделения 3-й городской больницы Барнаула, городской больницы №4 Бийска и городской больницы №2 Рубцовска. Выездная бригада для оказания паллиативной помощи детям будет создана на базе Центра защиты материнства и детства. Планируется увеличение и числа круглосуточных паллиативных коек за счет созданий отделений на 5-10 коек при центральных районных больницах края.

Как готовят врачей паллиативной помощи

Виктор Павлишинец также отметил, что комплексная помощь будет оказываться медработниками, прошедшими специальную подготовку.

- Врач паллиативной помощи должен уметь не только поставить диагноз и знать, как бороться с болью, но и уметь правильно общаться с неизлечимо больными пациентами и членами их семей, – уверен наш эксперт.

По его словам, в Алтайском крае подготовка специалистов по паллиативу началась задолго до принятия нового закона. Еще в 2017 году на кафедре онкологии Алтайского медицинского университета прошли обучение первые 12 человек, а в прошлом году специальную подготовку и навыки получили уже 66 врачей.

Немаловажно, что медицинские учреждения должны будут взаимодействовать с волонтерами, центрами социального обслуживания, религиозными организациями и с родственниками больного, ведь новый закон определяет паллиатив не только как медикаментозную помощь, но и как социальную, психологическую, а при необходимости, и духовную поддержку.

Фото краевого онкологического диспансера

Будет создан единый реестр тяжелобольных

И, самое главное, - откуда медики будут знать, кому, какую, когда и в каком объеме помощь, необходимо оказывать? К концу 2019 года запланировано создание единого федерального регистра паллиативных пациентов, на основании которого будет формироваться план по поддержке каждого пациента. Регионам дано поручение активно включиться в эту работу. В Алтайском крае уже сейчас активно ведется работа по формированию электронного регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

- В Алтайском крае с 2015 года работает круглосуточный бесплатный телефон «горячей линии» по обезболиванию, - напомнил Виктор Павлишинец. - Благодаря ему многих паллиативных пациентов нашего региона мы знаем очень хорошо. Также сигналы о тяжелобольных, нуждающихся в особой помощи, мы нередко получаем от врачей первичного звена. Такие вот «учетные» больные получают специализированную паллиативную помощь.

В то же время эксперт отметил, что есть и такие пациенты, которые по каким-то причинам не обращаются за специализированной помощью. Это не значит, что они лежат брошенные на произвол судьбы. Они умирают в разных местах – дома, в реанимации, в частной клинике, им оказывают помощь родственники и даже врачи. Но помощь эта иная, зачастую, совсем не та, которая нужна именно этому пациенту. Новый закон ставит перед специалистами задачу провести диагностику и включить в систему оказания паллиативной помощи каждого нуждающегося пациента.

Полезный телефон

Круглосуточный бесплатный телефон «горячей линии» по обезболиванию - 8-991-369-94-87