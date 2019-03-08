В Барнауле на пешеходном переходе иномарка сбила двух человек

В ночь на 8 марта в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 18-летний водитель автомобиля Nissan Sunny совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж находится в реанимации.

Как сообщили в ГИБДД города, ДТП произошло в 00.43 на улице Попова в районе дома №98. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС.

Полицейские установили, что за рулем иномарки находился 18 летний водитель, который только полгода назад получил права.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии.

В популярных пабликах города, подписчики оставляют свои комментарии по поводу произошедшего. Люди выражают соболезнования родственникам погибшей женщины и желают выздоровления пострадавшему мужчине.