Правда ли, что кошки лечат и не поддаются дрессировке

А вы знаете, что сегодня, 1 марта – День кошек? Так что не забудьте порадовать своих любимцев лакомствами и почесать за ушком. В этот день мы вместе с барнаульским фелинологом Татьяной Антоненко решили развеять самые популярные мифы о кошках.

Миф 1: Кошки могут лечить

Это частично миф. Некоторый лечебный эффект от кошек имеется, но только за счет того, что животное вызывает положительные эмоции у человека.

- Мы как-то проводили со студентами очень интересное исследование с котовладельцами, у которых была гипертония. Измеряли их артериальное давление до общения с животным и после. Так вот, у всех было достигнуто снижение давления без приема лекарств. Вообще если гладить кошек минимум по 10 минут в день, то можно забыть про плохое настроение и стресс, - говорит Татьяна Антоненко.

Миф 2: От кошек нет толку

Не нужно забывать, что кошки отличные мышеловы. Для горожан это, возможно, не актуально, а вот сельским жителям питомец приносит много пользы. Еще кошки значимые животные в Эрмитаже! Там содержится больше 10 котов, которые охраняют коллекции от грызунов, и у них даже есть свои ветеринары, которые за ними ухаживают.

Миф 3: Ребенку вредно общение с кошками

- Кошки - помощники родителей. Именно держа у себя дома этого питомца, мы учим детей любить, нести ответственность, заботиться о своих любимцах, - говорит фелинолог. - Также кошки могут научить детей правильно играть. Потому что если ребенок сделает больно животному, оно даст сдачи. И тогда он понимает, что если причинить кому-то боль, сам получишь это взамен.

Мифы о кошкахФото: Олег УКЛАДОВ

Миф 4: Кошки не поддаются дрессировке

- В своей кандидатской диссертации я изучала этот момент. Мы вырабатывали различные условные рефлексы у кошек. Они не могут выполнить всех команд, которым поддаются собаки, но простые они вполне понимают. Если животное вам интересно, то лучше его дрессировать, потому что это тоже скрашивает его жизнь, - утверждает ученая.

Миф 5: Кошки всегда сами по себе

- Каждый питомец, находясь рядом с человеком, к нему адаптируется, и наоборот. Животное живет по режиму хозяина и во многом ориентируется на него. Например, если человек привык поздно ложиться и спать до обеда, то и животное будет вести себя также. Первые два года кошка может и живет собственной жизнью, а потом она становится вашим компаньоном. А друзей мы выбираем в чем-то схожих на себя, - говорит Татьяна Антоненко.

Миф 6: Кошки и люди не похожи

Домашние животные, в том числе и кошки, обладают теми же темпераментами, что и человек.

- И их классически четыре: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. И любой из этих темпераментов определяет поведение кошек. Отталкиваясь от этого, можно определить, подходит вам животное или нет. Например, породистым кошкам добропорядочные заводчики целенаправленно отбирают генетический материал, чтобы животное подходило человеку. Если скрестить неправильно, можно получить абсолютно неожиданное поведение. Поэтому породистых кошек лучше брать в проверенном питомнике, - считает фелинолог.