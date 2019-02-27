Светлые палаты, новая сантехника: В Бийске завершается ремонт «инфекционки» Центральной горбольницы

Поначалу ремонт в инфекционном отделении Центральной горбольницы Бийска затевали только на втором и третьем этажах. Но когда в 2017 году приступили к работам, стало понятно – в капремонте нуждается все здание. В итоге краевой минздрав решил отремонтировать еще и первый этаж, подвал а также, кровлю и отмостки.

Раньше направление на лечение в «инфекционку» многие горожане воспринимали как ссылку. Пациенты с содроганием вспоминают ужасные условия: тараканы, сырость и грибок на стенах, искрящиеся розетки, отваливающаяся штукатурка и краска. А сейчас в это верится с трудом. Солнечно-желтые коридоры, светло-сиреневые палаты, на стенах детских палат – мультяшные герои. Новые окна, линолеум, двери, кафельная плитка, сантехника, скоро закупят и мебель. Работники отделения уверены: так красочно и уютно как у них, больше нет ни в одной больнице города.

Фото Сергея Кулыгина

- На сегодня выполнено 80 процентов работ, - рассказывает главный врач ЦГБ Сергей Некрасов. - Сейчас заканчивается ремонт первого этажа и подвала. Здание должно быть сдано до 15 апреля.

Посмотреть, как продвигается ремонт, приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он лично контролирует ситуацию в инфекционном отделении.

- -Мне поступало много обращений по поводу этого отделения, и не только от бийчан, но и от жителей 14 районов, которые относятся к Бийскому медицинского округу. Даже видео присылали – условия, действительно, были ужасающие. И я рад, что ситуация меняется. Надеюсь, сроки ремонта будут соблюдены. Но главное, конечно – вернуть штат, который был в отделении, - отмечает Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев и Сергей Некрасов. Фото Сергея Кулыгина

Проблема со штатом действительно есть: пока идет ремонт, случились ощутимые кадровые потери. Часть отделения переехала в Первомайскую районную больницу, вторую часть перераспределили в другие отделения ЦГБ. В итоге кто-то ушел на новое место работы, кто-то уволился, устав ездить в район. Собрать команду медиков – на сегодня первостепенная задача. Однако, по словам зав. инфекционным отделением Ларисы Фоминской, вопрос решается. Многие задумались о возвращении, да и медики из других учреждений активно интересуются вакансиями.

В общей сложности ремонт обошелся почти в 65 млн рублей. Здание будет сдано в середине апреля, а двери для пациентов «инфекционка» откроет в первом полугодии 2019 года. И о прежнем ужасе будет напоминать разве что адрес.