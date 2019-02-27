2019-02-27T12:19:54+03:00
Здоровье

Светлые палаты, новая сантехника: В Бийске завершается ремонт «инфекционки» Центральной горбольницы

В прежних условиях - с тараканами и сыростью – лечиться было невозможно
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото Сергея КулыгинаФото Сергея Кулыгина
Изменить размер текста:

Поначалу ремонт в инфекционном отделении Центральной горбольницы Бийска затевали только на втором и третьем этажах. Но когда в 2017 году приступили к работам, стало понятно – в капремонте нуждается все здание. В итоге краевой минздрав решил отремонтировать еще и первый этаж, подвал а также, кровлю и отмостки.

Раньше направление на лечение в «инфекционку» многие горожане воспринимали как ссылку. Пациенты с содроганием вспоминают ужасные условия: тараканы, сырость и грибок на стенах, искрящиеся розетки, отваливающаяся штукатурка и краска. А сейчас в это верится с трудом. Солнечно-желтые коридоры, светло-сиреневые палаты, на стенах детских палат – мультяшные герои. Новые окна, линолеум, двери, кафельная плитка, сантехника, скоро закупят и мебель. Работники отделения уверены: так красочно и уютно как у них, больше нет ни в одной больнице города.

Фото Сергея Кулыгина

Фото Сергея Кулыгина

- На сегодня выполнено 80 процентов работ, - рассказывает главный врач ЦГБ Сергей Некрасов. - Сейчас заканчивается ремонт первого этажа и подвала. Здание должно быть сдано до 15 апреля.

Посмотреть, как продвигается ремонт, приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он лично контролирует ситуацию в инфекционном отделении.

- -Мне поступало много обращений по поводу этого отделения, и не только от бийчан, но и от жителей 14 районов, которые относятся к Бийскому медицинского округу. Даже видео присылали – условия, действительно, были ужасающие. И я рад, что ситуация меняется. Надеюсь, сроки ремонта будут соблюдены. Но главное, конечно – вернуть штат, который был в отделении, - отмечает Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев и Сергей Некрасов. Фото Сергея Кулыгина

Александр Прокопьев и Сергей Некрасов. Фото Сергея Кулыгина

Проблема со штатом действительно есть: пока идет ремонт, случились ощутимые кадровые потери. Часть отделения переехала в Первомайскую районную больницу, вторую часть перераспределили в другие отделения ЦГБ. В итоге кто-то ушел на новое место работы, кто-то уволился, устав ездить в район. Собрать команду медиков – на сегодня первостепенная задача. Однако, по словам зав. инфекционным отделением Ларисы Фоминской, вопрос решается. Многие задумались о возвращении, да и медики из других учреждений активно интересуются вакансиями.

В общей сложности ремонт обошелся почти в 65 млн рублей. Здание будет сдано в середине апреля, а двери для пациентов «инфекционка» откроет в первом полугодии 2019 года. И о прежнем ужасе будет напоминать разве что адрес.

Фото Сергея Кулыгина

Фото Сергея Кулыгина

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Министр Вероника Скворцова назвала четыре главных правила для здорового долгожительства
Глава Минздрава рассказала, от чего в первую очередь зависит продолжительность жизни и какие принципы нужно соблюдать. «КП» выяснила подробности у врачей и ученых [инфографика]
Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость
Руководитель лабораторий исследований старения профессор Вадим Гладышев рассказал «КП», почему не стоит доверять большинству модных сейчас «антиэйдж»-новостей и каковы в реальности перспективы продлить жизнь человека.
Сильные духом: 6 видов спорта для настоящих мужчин
Совсем скоро россияне будут отмечать самый мужественный праздник – День защитника Отечества. Провести этот день можно по-разному: в шумной компании друзей, с подборкой любимых фильмов или более продуктивно – за выбором нового хобби
Новости 24
Почти 300 сотрудников алтайского завода добились выплаты зарплаты за декабрь
Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает до 20 рублей
Барнаульским водителям напоминают, как правильно перевозить детей
Жительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньги
Грузовик перевернулся на алтайской трассе после тройного ДТП
Часть барнаульцев останется без воды в последний день зимы
Барнаульский активист считает город опасным для жизни
Директор алтайского предприятия растлил двух девочек в своей машине
Трое подростков из Ярового ради забавы укатили чужую иномарку
Ученые АлтГТУ занимаются исследованиями в области медицины
Как вывести лишнее количество натрия из организма
Губернаторская премия на Алтае для учителей составит 100 тыс рублей
В селе Лебяжье в три раза сократилось количество подтопляемых домов
После ряда аварий Виктор Томенко серьезно поговорил с коммунальщиками
В Алтайском крае начал работать телефон для сообщений о давлении на бизнес
Главу Курьинского района избрали в Алтайском крае
Алтайские синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля
В Бийске временно подешевел проезд
На доцента одного из вузов Барнаула завели уголовное дело за взятки
На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону