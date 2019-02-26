Алтайское село Бочкари может стать лучшим в России

Село Бочкари Целинного района в последние годы на слуху не только в Алтайском крае, но и в масштабах страны. Уже на 2020 год здесь ставят высокую задачу – стать лучшим селом России.

В последние годы в Бочкарях занимаются реализацией сразу нескольких проектов, которые направлены на улучшение качества жизни селян. Практически каждый год в селе появляются новые спортивные и социальные объекты. Полным ходом идет строительство жилья для новых специалистов. На днях Бочкари посетил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Экскурсию по селу для него провел генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода» депутат АКЗС Вадим Смагин. Он рассказал гостю о том, что на сегодняшний день Бочкари имеют статус лучшего села Алтайского края, а уже в 2020 году они намерены стать лучшими в масштабах страны.

Фото Сергея Кулыгина

– У нас есть золотое правило, которое мы всегда применяем – половина жилья предназначается тем, кто непосредственно занят в деятельности завода, а вторая половина полагается работникам социальной сферы села: врачам, учителям, тренерам. Мы делаем все, чтобы собрать в Бочкарях лучших специалистов всех сфер. Высокие результаты развития, в первую очередь, зависят от людей, – говорит Вадим Смагин.

Одной из главных достопримечательностей Бочкарей является крытая ледовая арена, которая работает круглый год. Благодаря этому в селе активно развиваются хоккей и фигурное катание. Именно здесь базируется хоккейная команда «Бочкари». Вот уже несколько лет она успешно защищает честь региона в Ночной Хоккейной Лиге, которую также называют любительским чемпионатом страны.

Фото Сергея Кулыгина

В прошлом году в Бочкарях появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием. Во многом благодаря тому, что «Бочкаревский пивоваренный завод», предоставляя новые рабочие места, не забывает о здоровье и досуге сотрудников, Бочкари попали в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках этой программы в селе строят новый микрорайон, который предусматривает возведение 36 новых современных домов. В прошлом году здесь уже завершили инженерные работы.

– Как член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хочу отметить, что в Бочкарях виден стратегический подход к развитию села. Часть инфраструктуры для занятий спортом уже создана. Работы еще продолжаются. Этим летом здесь будут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы. С запуском спортивно-оздоровительного комплекса будут развиваться волейбол и баскетбол, – отметил Александр Прокопьев после осмотра гостиницы для юных спортсменов.Вместе с Александром Прокопьевым они осмотрели не только новые дома, но и строящуюся гостиницу на 250 мест. Здесь можно будет принимать юных спортсменов со всего Алтайского края и Новосибирской области, создав все условия для комфортного проживания и тренировок. Прежде в Бочкарях не раз говорили о том, что хотят сделать село не только лучшим для проживания, но и спортивной деревней.

Фото Сергея Кулыгина

– Мы взяли за основу опыт школы «Сириус» в Сочи и создаем базу для того, чтобы здесь оздоравливать детей, давать им возможность развиваться физически и интеллектуально. Мы работаем на перспективу, создаем условия для обучения и тренировок. Мы сделаем все, чтобы село стало лучшим местом для проживания в масштабах страны, – сказал Вадим Смагин.

Уже в ближайшей будущем новый спортивно-оздоровительный комплекс позволит принимать межрегиональные турниры по разным видам спорта, и это станет еще одной изюминкой Бочкарей.