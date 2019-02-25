Новый рекорд России: 4-летний барнаулец присел 1100 раз

Четырехлетний житель Барнаула Федор Чепурнов установил рекорд России в своей возвратной группе по количеству приседаний. Почти за 21 минуту мальчишка без остановки присел 1100 раз! В социальных сетях «диванные» эксперты наперебой осуждают отца ребенка, который якобы «гробит» здоровье сына. Мы поговорили с Владиславом Чепурновым и убедились, что это совершенно не так.

- Однажды Федя подошел ко мне и сказал, что может присесть 190 раз. Я не поверил, потому что сыну только четыре с половиной года и он еще путает цифры. Но он при мне присел сначала 200 раз, потом 300, 500, а потом и вовсе 820 раз без единой остановки. Я посмотрел в интернете, сколько дети присесть могут. Даже старший сын – шестилетний Егорка – присесть смог только 150 раз, - рассказывает Владислав. - Я обмолвился об увлечении сына со своим знакомым и тот предложил установить Феде рекорд России, что мы и сделали в День защитника Отечества.

Рекорд Федора Чепурнова.

За 20 минут 57 секунд мальчик присел 1100 раз, мог бы и больше, но папа остановил.

- Сын вообще две тысячи хотел присесть, но для детского организма это нагрузка достаточно серьезная, поэтому я остановил его, - делится мужчина.

Рекорд зафиксировали на камеру представители Книги Рекордов России.

По словам Владислава, оба его сына с детства занимаются спортом.

- Федя катается на коньках с двух лет, Егор – с четырех. Между мальчишками всегда ведется хорошая здоровая конкуренция. Егор подтянулся на турнике 10 раз, а Федя – 11. Старший научился на двухколесном велосипеде в четыре года кататься, а младший – почти в три. Я не заставлял сына приседать, как многие думают, это его личный выбор, который я уважаю, - рассказал папа.

Кстати

Любой желающий может подать рекорд в Книгу рекордов России. Для этого нужно зарегистрировать свой рекорд на специальном сайте.