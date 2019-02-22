Похудеть к лету. Миссия выполнима?

«С понедельника начну диету», «В марте на спорт запишусь», «Как снег растает – буду бегать на школьном стадионе»… Слышите? Слышите в голове у себя щебет подобных мыслей. Желание похудеть рождается почти у каждого с первыми весенними трелями птиц за окном. Ну, а как! Скоро ж лето! А собственному совершенству мешают какие-то 5, 10 или 25 кг…

И вот сидим мы такие воодушевленные в предвкушении прихода Великого понедельника, нужного момента или заветного «пенделя» - а они всё не наступают и не наступают… То у очередной коллеги день рождения, то 23 февраля, то 8 марта, погоди-погоди… потом Масленица, сдобная Пасха, Первомай-наливай – а потом … Бац! И 1 июня. Прощайте мечты, надежды, искренние чаяния. Здравствуй, лето, унылая попа и всё те же лишние килограммы!

Джаст ду ит

Смиритесь, просто смиритесь. Потому что одного только желания в этом деле мало.

Равно как не помогут в похудении тайские таблетки, экспресс-диеты, супер-мега-антицеллюлитные массажи. Волшебных средств не существует! Оставьте их на полке с книжками о розовых пони, Бэмби и Золушке.

Есть только наши собственные действия. Регулярные. Системные. Безоговорочные. Просто делаем. Берем и делаем.

Взгрустнулось? Есть и хорошая новость.

Три месяца – вполне себе хороший срок, чтобы сбросить приличное количество кг. Так, по крайней мере, утверждают эксперты и многочисленные отзывы «тех, у кого получилось».

У них получилось – получится и у нас.

Итак, шаг 1. Начинаем заниматься спортом

Фото предоставлено My BodyTec

Именно заниматься – не выбирать полмесяца тренажерный зал, еще полмесяца тренера, а потом месяц красивые треники и майку - а начать заниматься. Про регулярно и системно – помним, да?

Теперь про зал. Даю наводку. В Барнауле сегодня работают две ЕMS-студии My BodyTec, использующие в тренировочном процессе электрическую мышечную стимуляцию. Кто не знает, это такое воздействие на мышцы специальным устройством через электроды. Импульсы вынуждают мышцы сокращаться как при физических упражнениях.

Но это не значит, что вы будете филонить, возлегать на диване и любоваться потолком. EMS-тренажер не выполняет работу за вас! Чтобы мышцы активировались — нужна команда мозга. Поэтому под присмотром профессионального персонального тренера вы начинаете выполнять определенные упражнения, мозг посылает импульс мышцам, а тренажер его усиливает.

20 минут тренировки в My BodyTec равны двум часам в спортзале. Еще раз. Двум часам в спортзале! Поэтому эффект вы (и не только вы) заметите уже после трех-пяти EMS-тренировок.

Для страждущих красивой фигуры – занятия в My BodyTec - это, действительно, находка.

Вы получаете:

Шаг 2. Корректируем питание

Фото предоставлено My BodyTec

Как ни крути – питание придется тоже изменить. Похудение лишь на 20% зависит от физических нагрузок, на оставшиеся 80% - от правильного питания. Тренировки не принесут должного результата, если вы не урежете свой калораж (с умом и без фанатизма, конечно) и не приведете в порядок ежедневный рацион. Нужно отказаться от фаст-фуда, «быстрых» углеводов и прочих вредных вредностей. Ну, и помните про системность и регулярность, да?

Кстати, тут ребята из My BodyTec приготовили для вас еще один крутой бонус! При покупке любого абонемента квалифицированный нутрициолог составит программу питания с множеством вариантов меню, схемами приемов пиши, советами и рекомендациями для того, чтобы вы смогли наладить свой режим питания.

А для тех, у кого нет возможности и времени самостоятельно высчитывать калории, соотношения белков, жиров и углеводов, да и вообще готовить что-то более сложное, чем вареное яйцо – пригодится сервис по доставке здорового питания My BodyFood.

Опытные специалисты готовят полностью сбалансированные по БЖУ и витаминному комплексу рационы из свежих продуктов. Так, например, женский рацион включает в себя 6 приемов пищи (1200-1300 ккал на день). Мужской ежедневный рацион рассчитан на 1600-1800 ккал и так же включает в себя 6 приемов пищи (4 полноценных приема и 2 перекуса). Ваш ум, наверное, уже насчитал какие-то космические суммы за эту услугу? Отнюдь! День полноценного питания от My BodyFood обойдется вам не больше среднего чека похода в обычный магазин (600-800 руб.)

В общем, регулярные тренировки плюс правильное питание, помноженные на три месяца – это реальная возможность изменить тело. Похудение за такой промежуток времени не нанесет вреда организму, а жировые отложения не вернутся, как после специальных жестких и коротких диет. К лету у вас появится мышечный корсет, кожа станет более упругой, уйдет лишний вес. Только одно условие - начинать нужно прямо сейчас. Берем и делаем.

Наша справка

Студии индивидуальных EMS-тренировок My BodyTec:

г. Барнаул, пр-т Ленина, 35; ул. Попова, 158

г. Бийск, ул. Мухачева, 234

Запись на пробную тренировку по тел.: +7 3852 25-31-21

www.mybodytec.ru/

Доставка здорового питания в Барнауле www.mybodyfood.ru/

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www.instagram.com/my_bodytec_barnaul/

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