Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

Вы недавно купили квартиру? А знаете, что можно вернуть за нее часть суммы? Конечно, если вы официально трудоустроены, а ваш работодатель добросовестно перечислял за вас налоги. Специалисты УФНС Алтайского края рассказали, какие документы нужно собрать для получения вычета и куда с ними обращаться.

Какую сумму можно вернуть?

Вы имеете право получить 13% от потраченных на покупку квартиры денег и 13% от суммы, которую вы выплатили банку в качестве процентов по ипотеке. Но тут, правда, есть ограничения. Максимальная стоимость жилья, с которого можно получить вычет, может быть не больше 2 млн рублей, а расходы по уплате процентов по ипотеке - 3 млн рублей по одному объекту.

За один год вы можете получить вычет в сумме не более 13% от вашей официальной годовой зарплаты. При этом остаток неиспользованного имущественного вычета переносится на следующий налоговый период. То есть, если стоимость приобретенной квартиры 2 млн рублей, а ваш годовой доход составляет, к примеру, 700 000 рублей, то в первый год вычет на 700 000 рублей вернет вам 91 000 рублей, во второй год вычет рассчитают снова на 700 000 рублей, и в третий - на оставшиеся 600 000 рублей.

Чтобы получить сразу всю сумму полагающегося вам имущественного налога, сумма вашего дохода с месяца получения подтверждения права на имущественный налоговый вычет до конца года должна быть не меньше стоимости приобретенной квартиры.

Воспользоваться правом на имущественный вычет можно только один раз в жизни.

Кто может получить налоговый вычет?

Воспользоваться вычетом может гражданин России, официально трудоустроенный и за которого в казну оплачивается налог по ставке 13%. Доходы, с которых отчисляется подоходный налог, могут быть следующие:

заработная плата;

вознаграждение по гражданско-правовым договорам (например, сдача в аренду недвижимости, оказание различных услуг и т. д.);

доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет.

За какой срок можно получить вычет

Отчетным налоговым периодом является календарный год. То есть получить налоговый вычет за 2018 год можно не ранее 2019 года. Основанием для получения налогового вычета является декларация формы 3-НДФЛ, которую налогоплательщик самостоятельно подает в налоговую инспекцию.

По закону такие декларации необходимо предоставить не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Однако на подачу деклараций для получения налоговых вычетов это правило не распространяется: предоставить ее можно в течение всего года. Кроме того, возможность получения вычета сохраняется за три последних года: к примеру, в 2019 году можно подать декларацию на вычеты за 2016, 2017, и 2018 годы.

На что распространяется имущественный вычет

На покупку земли под строительство.

На строительство дома.

На покупку дома или квартиры.

На погашение процентов по ипотеке.

На достройку и отделку купленного жилого дома, квартиры или комнаты (при условии, что в договоре указано приобретение не завершенных строительством жилого дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру или комнату) без отделки).

В каких случаях вы сможете рассчитывать на получение вычета

Если оплата покупки (строительства) жилья была сделана за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счет бюджетных средств.

Если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым (супруги, родители, дети, братья и сестры, опекуны и подопечные).

Что нужно сделать для получения вычета

1. Заполнить налоговую декларацию, 3-НДФЛ. Ее форма доступна на сайте ФНС.

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье или земельный участок. При погашении процентов по ипотеке - целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заемными средствами.

Поскольку с 2016 года прекращена выдача свидетельства о государственной регистрации права собственности, вместо него в качестве подтверждающего документа можно представить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

4. Подготовить копии платежных документов, подтверждающих расходы на приобретение имущества (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы) и свидетельствующих об уплате процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (при отсутствии или «выгорании» информации в кассовых чеках такими документами могут служить выписки из лицевых счетов налогоплательщика, справки организации, выдавшей кредит об уплаченных процентах за пользование кредитом).

5. При приобретении имущества в общую совместную собственность подготовить: копию свидетельства о браке и письменное заявление (соглашение) о договоренности сторон - участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.

6. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества.

Вместе с декларацией нужно подать и заявление на возврат НДФЛ по установленной форме.

Как долго рассматриваются документы

На рассмотрение документов, их проверку и вынесение решения о предоставлении вычета у налоговых органов есть три месяца. Если в декларации либо документах будут недочеты, то вас попросят их устранить. Если вопросов у налоговиков не возникнет, то возврат НДФЛ происходит в течение месяца со дня окончания камеральной налоговой проверки. Деньги поступают на счет, который гражданин указывает в заявлении.

Также имущественный налоговый вычет налогоплательщик может получить в течение года у работодателя. Для получения имущественного налогового вычета у работодателя налогоплательщику необходимо до окончания налогового периода написать заявление в налоговый орган о выдаче соответствующего уведомления. В этом случае с заработной платы не будет исчисляться и удерживаться НДФЛ и работник будет получать полную зарплату. Выбор способа получения вычета остается за заявителем.