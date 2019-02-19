«Алтайэнергосбыт» демонстрирует прирост

По итогам 2018 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай АО «Алтайэнергосбыт» увеличил количество клиентов на 1,7%. Таким образом, теперь их стало 456,3 тысячи. Доля компании на энергосбытовом рынке Алтая увеличилась на 0,2% и в настоящее время она составляет 48% по двум субъектам. Судя по цифрам, очень динамично компания развивала и сопутствующий бизнес.

«В прошедшем году мы отметили рост продаж электротехнической продукции почти на 30%, объем энергосервисных услуг увеличился на 50% - это существенный рост», - подчеркнул на встрече с журналистами генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

«Умные» счетчики

В прошедшем году «Алтайэнергосбыт» реализовал масштабные проекты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности на объектах сетевых энергокомпаний были установлены интеллектуальные приборы учёта (ИПУ). Это позволило снизить энергопотери в сетях до 8 раз!

- Внедрение энергосбережения – это тренд, который задан на уровне Правительства России, – поясняет Валерий Нагорнов. – В нашем крае основными заказчиками установки ИПУ выступают филиалы ПАО «МРСК Сибири», АО «СК Алтайкрайэнерго». Одним из результатов уменьшения потерь на сетях станет снижение темпов роста тарифов сетевых компаний.

- В совокупности в 2018 году мы установили на сетях около 53 тысяч интеллектуальных счётчиков. В этом плане прошедший год стал по-настоящему прорывным, - комментирует Валерий Анатольевич. – Больше всего – 45300 тысяч счетчиков – это заказ «МРСК Сибири». Их монтаж был осуществлён в 8 регионах Сибири. В Республике Алтай установлено 1200 таких приборов. Появление автоматизированных систем учета исключает возможность хищения электроэнергии, экономический эффект колоссальный. Эта работа будет и дальше продолжена.

Фото: Рыкова Мария

Модернизация освещения

Еще один масштабный проект компании «Алтайэнергосбыт» - это модернизация уличного освещения в городе Рубцовске. В 2018 году была начата вторая очередь работ, которые были успешно завершены в январе 2019-го. (Первый этап был осуществлен в 2016 году – благодаря замене 869 устаревших светильников на современные светодиодные, достигнута экономия 65 % или более 580 тыс. киловатт часов в год).

Проект осуществляется на условиях энергосервисного контракта. Это означает, что муниципалитет рассчитывается с компанией из средств, высвободившихся благодаря экономии.

«Закажите обратный звонок»

«Алтайэнергосбыт» планомерно ведет работу на повышение клиентоориентированности и совершенствование качества обслуживания. Одна из новинок – это запуск сервиса по автоинформированию клиентов-физических лиц о наличии задолженности за электроэнергию. А в целях сокращения времени на обслуживание клиентов разработан и внедрен сервис «Закажите обратный звонок» на корпоративном сайте www.altaiensb.com

К сожалению, по-прежнему одной из актуальных проблем остается дебиторская задолженность. На 1 января 2019г. суммарный долг потребителей перед компанией составляет 1,44 млрд рублей, в том числе в Алтайском крае почти 1,25 млрд рублей, в Республике Алтай – 191 млн рублей. «Лидирующую» позицию занимает сфера ЖКХ, где накопили 427 млн рублей. Среди районов Алтайского края самым злостным должником в сфере ЖКХ стал Немецкий национальный район, где оплата в течение года была близка к нулю. Долги населения перед организацией приблизилась к 175 млн рублей. Самые большие суммы долгов накопило население Майминского района Республики Алтай – 27 млн рублей. Это составляет почти 41% от общей суммы задолженности за электроэнергию абонентов республики. На второй строчке антирейтинга расположились барнаульцы и жители пригорода с суммой в 15,46 млн рублей. И на третьем – бытовые абоненты компании в Бийском районе Алтайского края. Их долг превышает 11 млн рублей.

Для разрешения этой ситуации проводится огромный комплекс мероприятий: судебная работа, рейды по должникам – физическим лицам. Регулярно проводится акция «Меняем долги на призы» (подробнее о ней читайте на сайте компании). Проект направлен на стимулирование платёжной дисциплины. Среди добросовестных потребителей электроэнергии разыгрываются более 500 призов, в том числе бытовая техника и т.п. В 2018 году в акции приняло участие рекордное число клиентов – более 150,5 тыс. человек или 34% абонентов – физических лиц.

Кстати, компания «Алтайэнергосбыт» в 2018 году стала победителем в конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».