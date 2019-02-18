2019-02-17T17:06:26+03:00
Общество

В алтайских школах вводят табу на смартфоны

Это поможет повысить успеваемость детей
Иван ОЛЕКСЮК
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Дети будут меньше отвлекаться, говорят учителя.Дети будут меньше отвлекаться, говорят учителя.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В бийской школе №18 решили запретить детям пользоваться смартфонами – по словам учителей, это отвлекает детей и мешает им учиться.

- Представьте, 20 человек в классе, кому-нибудь родители постоянно звонят. Вы же отключаете телефоны, когда в театр идете или в кино, чтобы другим не мешать, чем школа хуже, - говорит директор школы Светлана Евдокимова.

По словам женщины, ее школа одна из многих в регионе, где ограничили использование смартфонов. Если в других учебных заведениях – это негласные правила, то в 18-ой школе «табу» хотят закрепить в уставе школы.

- Мы резко ничего не запрещали, раз за разом говорили о необходимости ограничить использование телефонов. Если родителю нужно экстренно связаться с ребенком, он может позвонить в приемную и там попросить передать сообщение. Конечно, никто не побежит с запиской, если там, условно говоря, указание от мамы, что съесть в обед, - говорит директор.

Родители не видят в таких правилах ничего плохого.

- Когда это обсуждалась, никто не возражал. Это даже не запрет, а просьба – звонки на уроках сильно отвлекают. Да у нас и не было такого. Телефоны на беззвучном режиме. Если надо позвонить, дети делают это после или до занятий, - считает мама одного из школьников Татьяна Ершова.

Вот что говорят сами школьники:

- Это сильно мешает, когда ты слушаешь учителя, а у кого-то начинает тренькать телефон. Тем более, что на носу экзамены, - говорит Мария П.

- Учителя не имеют права запрещать пользоваться телефонами! Мы взрослые люди, и можем сами себя контролировать – не подсматривать ответы в интернете, не мешать другим, - считает Кирилл Г.

- Мне все равно. У меня обычный телефон, а не смартфон, - считает Семен О.

Комментарий специалиста

«Школы иметь право запрещать мобильные телефоны»

Елена Вербицкас, начальник управления образования администрации Бийска

- Когда родитель отдает ребенка в образовательное учреждение, он соглашается с уставом школы и ее правилами. Вопрос ограничения пользования телефонами на уроках актуален как никогда. Я считаю, ребенок должен слушать, что говорит учитель, а не отвлекаться на мессенджеры и соцсети. Более того, у нас все школы оснащены необходимой для уроков техникой. Пользоваться интернетом школьник научится и без нашей помощи, а вот работать с достоверными источниками информации – это уже труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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