2019-02-15T13:20:24+03:00
Общество

"30 лет назад последние воины СССР перешли Речку": в Барнауле отметили вывод советских войск из Афганистана

У Вечного огня на площади Ветеранов возложили цветы [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память погибших в Афганистане воинов. 30-летие вывода советских войск из Афганистана отметили в Барнауле 15 февраля.

Торжественные мероприятия прошли на площади Ветеранов, у Вечного огня. Там состоялся митинг и возложение цветов к мемориалу.

Памятные мероприятия в Барнауле.Видео: Олег Укладов

После митинга воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах побывали на Аллее афганцев на Власихинском кладбище, где состоялась памятная служба.

- Самому молодому "афганцу" уже перевелило за 50. 30 лет назад последние воины СССР перешли Речку… - написал известный барнаульский фотограф Михаил Хаустов в соцсетях.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С войны не вернулись 14 тысяч советских солдат и офицеров.

- Через афганское горнило прошли 3782 уроженца Алтайского края, 153 из них погибли. Были награждены боевыми орденами и медалями 835 наших земляков. Пять человек стали кавалерами ордена Боевого Красного Знамени, 140 - ордена Красной Звезды. Трое удостоены звания Героя Советского Союза: Константин Павлюков, Игорь Запорожан и Фарит Шагалеев, - пишет барнаульская администрация.

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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