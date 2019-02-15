"30 лет назад последние воины СССР перешли Речку": в Барнауле отметили вывод советских войск из Афганистана

В Барнауле почтили память погибших в Афганистане воинов. 30-летие вывода советских войск из Афганистана отметили в Барнауле 15 февраля.

Торжественные мероприятия прошли на площади Ветеранов, у Вечного огня. Там состоялся митинг и возложение цветов к мемориалу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/692065" frameborder="0"></iframe> Памятные мероприятия в Барнауле.Видео: Олег Укладов

После митинга воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах побывали на Аллее афганцев на Власихинском кладбище, где состоялась памятная служба.

- Самому молодому "афганцу" уже перевелило за 50. 30 лет назад последние воины СССР перешли Речку… - написал известный барнаульский фотограф Михаил Хаустов в соцсетях.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С войны не вернулись 14 тысяч советских солдат и офицеров.

- Через афганское горнило прошли 3782 уроженца Алтайского края, 153 из них погибли. Были награждены боевыми орденами и медалями 835 наших земляков. Пять человек стали кавалерами ордена Боевого Красного Знамени, 140 - ордена Красной Звезды. Трое удостоены звания Героя Советского Союза: Константин Павлюков, Игорь Запорожан и Фарит Шагалеев, - пишет барнаульская администрация.