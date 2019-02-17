Бийчанка погибла на склоне в Шерегеше

Туристка из Бийска погибла по время катания по склону горы в Шерегеше. Трагедия произошла в субботу, 16 февраля.

ЧП произошло на трассе сектора Е. Саму трагедию подтвердили представители горнолыжного курорта. По их данным, девушка спускалась по склону, упала и получила травмы не совместимые с жизнью. По предварительной информации к гибели могла привести отсутствующая экипировка.

- На верхнем участке трассы номер 1 Сектора Е, лыжница, в отсутствие полного комплекта экипировки, не справилась с крутым уклоном, в результате чего произошёл несчастный случай. Сотрудники горнолыжного комплекса оперативно отреагировали на ситуацию. Команда спасателей, прибыв на место происшествия, предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшей, но по неустановленным в настоящий момент обстоятельствам, девушка скончалась на месте. В настоящее время на месте происшествия производится следственная проверка, - рассказал представитель Сектора Е.

Однако пока что все это лишь догадки. Точную причину смерти туристки из Бийска должна установить медицинская экспертиза. Некоторые отдыхающие предположили, что девушка могла наехать на колья на склоне.

- Некоторые СМИ сообщили о кольях ограды, скрытых под снегом. Эта информация абсолютно вымышленная. Следственные органы это подтвердят по результату проверки, - также добавил представитель комплекса.

Очевидцы рассказывают, что погибшая каталась без шлема, а во время падения получила сильный удар головы. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Кстати, для Шерегеша это уже второе ЧП за последние дни. Так 13 февраля также на склоне сектора Е мужчина на снегоходе сбил горнолыжника из Новосибирска. В итоге молодой человек заработал открытый перелом ноги. Его госпитализировали, а вот водителя по некоторым данным доставили в отделение полиции.