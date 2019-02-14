2019-02-14T12:17:12+03:00
Общество

Лайк! Лайк! Видео приватного танца от женщины-кошки

Как удивить мужчину - барнаульская танцовщица дает мастер-класс пикантного танца
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Видео приватного танца от женщины-кошкиВидео приватного танца от женщины-кошки
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Горячее видео приватного танца выложила на странице своей танцевальной студии фитнес-тренер из Барнаула Марина Маничева. Облачившись в эротичный костюм женщины-кошки, она исполняет страстный завораживающий танец – мужчины точно не смогут оторвать глаз! Да и женщины тоже. Марина призывает девушек подарить своей второй половинке на 23 февраля такой приватный танец. А можно и на 14 февраля.

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Танец это искусство! А для своего мужчины так вообще шедевр!
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- Для тех, кто действительно хочет удивить свою вторую половинку! Подари ему страстный танец, это неожиданно и очень пикантно, лучше всяких банальных подарков! – пишет обворожительная Марина. - Уже не первый раз перед праздниками мы проводим курсы по направлению Private dance и каждый раз получаем море положительных отзывов и эмоций от учениц!

ИСТОЧНИК KP.RU

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