Студент поплатился за интимное фото в группе «… дойки»

17-летний студент бийского колледжа, он же - ди-джей одного из клубов предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни. Илья Карягин (имена героев истории изменены) был одним из организаторов и администратором группы «Бийские дойки» в сети «В Контакте». В группе размещались эротические фото бийчанок. В марте 2018 года парень выставил на ленте интимное фото 13-летней школьницы.

Во время следствия выяснилось, что девочка-подросток зарегистрировалась в «ВК», прибавив к своему возрасту два года, и стала знакомиться и переписываться с новыми друзьями по сети. Один из них – 16-летний Кирилл был особенно активен. Уже через три месяца переписки сообщил, что приедет в Бийск, предложив виртуальной подружке переспать.

- Нет, - ответила Настя решительно, напомнив о том, что она еще не совершеннолетняя, честно призналась, что ей всего 13.

- Не пожалеешь, - настаивал Кирилл, продолжая тему о сексе. Вскоре дружок по переписке стал просить девочку выслать ему фото в нижнем белье. При этом обещал, что никуда эти фото не уйдут - только он посмотрит.

- Киря давил на жалость, - рассказывала потом школьница следователям, говорил, что обидится, что она ему не верит.

Настя сначала решила схитрить и выслала чужие снимки из интернета. Но дня через два настырный секс-озабоченный студент вычислил обман и стал настойчиво просить настоящее фото.

В результате доверчивая девочка выслала ему 30 фото в нижнем белье. Вскоре Кирилл, увидев на странице Насти ее с фото с другим парнем, перестал с ней общаться, хотя Настя писала ему, что это просто друг.

В январе еще один новый виртуальный знакомый Насти по соцсети попросил ее интимные фото, и она отправила ему уже более смелую видеозапись с оголенным верхом.

А в марте был шок. Сначала для мамы девочки, которой позвонили знакомые и сообщили, что видели несколько интимных снимков ее дочери в пошлой группе. Зайдя в эту группу, женщина ужаснулась. После последовал серьезный разговор с дочерью и заявление в следственные органы.

На допросе Кирилл сказал, что отправил фото Насти в «дойки», после того как один из его друзей сбросил ссылку на другие фото и видеозапись которые там стоят, что «поддался стадному чувству».

Допрошенный Илья Карягин, в свою очередь, заявил, что не помнит, кто ему еще сбросил интимные снимки Насти. Он рассказал о схеме работы группы: пользователи отправляли в «Бийские дойки» различные фотографии эротического содержания, а он, как один из администраторов, принимал решение о публикации. Видимо, особо не заморачивался.

Ведь ушлые администраторы группы имели заработок как от рекламы, так и за «удаление непристойного фото» или за слив информации о том, кто это выслал…

Удаление поста стоило от 300 до 500 рублей, за информацию об авторе публикации – платили столько же. Плата перечислялась через функцию «денежные переводы «В Контакте», но администратор принимал деньги и на КИВИ-кошелек.

В результате виртуальные друзья, решившие опозорить девочку, на сей раз вышли сухими из воды. А вот у 17-летнего администратора группы «Бийские дойки» будет в багаже криминальная статья. Мама девочки предъявила претензии только к нему.

А в это время

Ревность – страшная сила

- Это далеко не единственное преступление против неприкосновенности частной жизни, связанное с интернетом,- сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. - Еще один недавний случай из Бийска: перед судом предстанет 25-летний человек, который из мести разместил интимные фотографии бывшей девушки на ее странице в одной из социальных сетей, доступ к управлению которой он имел. Страница была привязана к его номеру телефона. Причем девушка про эту страницу и забыла. О том, что она где-то появилась в неглиже, ей сообщили знакомые.

Вот еще недавний пример на ту же тему из Рубцовска, где расследуется дело о ревности местной жительницы. В начале января этого года подозреваемая тайно скопировала с телефона своего мужа видеозапись развлечений с любовницей. После этого ревнивица решила отомстить и разместила фотографии соперницы в группе «Секреты Рубцовска», а к ним прикрепила скриншот с того самого видео. Сейчас женщине также грозит два года лишения свободы по статье 137 РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).