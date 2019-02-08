Мужчина полгода скрывался в тайге, думая, что убил человека

Житель глухой алтайской деревни полгода скрывался в непроходимой тайге, думая, что убил человека. Он выстрелил своему соседу в голову из ружья, пуля пробила череп и повредила мозг, но мужчина оказался живучим.

Пуля в голове

Все произошло в маленькой горной деревушке Тюнгур прошлым летом. Несмотря на удаленность, в деревне кипит жизнь – летом сюда приезжают туристы, чтобы посмотреть на одну из самых высоких гор России – Белуху. Местные жители зарабатывают тем, что сдают в аренду лошадей, в сезон, по местным меркам, деньги текут рекой. Один из таких дней местные мужики решили отметить.

Все собрались в доме 40-летнего Юрия Бабаева. Спиртное лилось рекой, ближе к вечеру все уже не вязали лыка, и тут мужики вспомнили старые обиды. Завязалась драка.

Окрестности Тюнгура.Видео: Иван Олексюк

Один из гостей, 57-летний Юрий Сатушев, не стерпев полученной затрещины, решил расправиться с обидчиком. Он побежал к себе домой за ружьем, а когда вернулся, одним выстрелом уложил хозяина дома. Пуля угодила тому прямо в голову, шансов выжить после такого ранения не было.

- Обычная история, перепили да передрались, лет 20 назад у нас чуть ли не каждый вечер стреляли. Сатушев (тот, который выстрелил) почти никогда не пил, у него три дочки, он охотник, белке в глаз попадает. Хозяйство держал. Но как выпьет раз в год, так что-то приключается, однажды он кого-то убил, лет десять назад на свободу вышел, - рассказала местная жительница Лилия.

По следам беглого охотника

Возвращаться в тюрьму Юрий не хотел, поэтому решил переждать и ушел в горную тайгу. С собой взял немного вещей и ружье. Полиция начала поиски подозреваемого, но... он как сквозь землю провалился.

- Найти преступника по горячим следам не удалось, и через несколько дней он был объявлен в федеральный розыск. Все это время мужчина скрывался в тайге. Жил в охотничьих домиках и на заброшенных животноводческих стоянках. Когда понял, что его ищут, перестал топить печь в избах, боялся, что густой дым заметят с воздуха, - рассказали в республиканском управлении МВД.

Еды в тайге было полно, особенно для охотника – нужно лишь знать, куда смотреть. Юрий не стрелял, экономил патроны на случай встречи с медведем. В основном, ставил петли-ловушки, на кабаргу, зайцев, рыбачил.

Сейчас стрелок находится в СИЗО. Фото ГУ МВД по Республике Алтай.

- Ходят слухи, что кто-то из местных ему приносил еды и теплую одежду. Никто не хотел связываться с полицией, если поймают на укрывательстве, но и выдавать своего тоже не спешили. Тем более, что второго Юру, которого подстрелили, в деревне не сильно любили. Он пил много, язык, как помело, его не раз местный мужики поколачивали за это, - рассказал местный житель Михаил.

Сатушев знал горы, как свои пять пальцев. Полиция прочесывала лес, но охотник каждый раз уходил от них. Терять ему было нечего – жена умерла год назад, дочки выросли. Но мороз начал придавливать. Охотник начал понимать, что если не вернется к людям, то попросту замерзнет. В январе он спустился в деревню.

- Когда ОМОН штурмом брал его баню, в которой он прятался, он пытался покончить жизнь самоубийством, но его спасли. Смотреть на него страшно было, весь обросший, отощал, пока скитался в горах, - рассказала жительница села Тюнгур Татьяна.

Сейчас он находится в следственным изоляторе, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ « Покушение на убийство».

Девять жизней Юры Бабаева

Пуля пробила Юре Бабаеву череп, но тот словно в рубашке родился. Патрон увяз в мозгу, мужчина истекал кровьюй. Прошло немало времени, прежде чем его доставили в больницу – ближайшая находится в полутора часах езды от Тюнгура. Счастливчик выжил, лишь пуля так и засела в голове – врачи не берутся ее удалять, говорят, слишком опасно.

- На один глаз ослеп почти полностью, слышать плохо стал. Ну и саму пулю чувствую, она пульсирует в голове, - рассказал Бабаев «КП». – В больнице почти полтора месяца провел. А так все хорошо.

Это не первый раз, когда Бабаев оказался на волоске от смерти. Как рассказывают местные жители, годом ранее Юра чуть было не замерз – немного переборщил с алкоголем и уснул в сугробе.

- Ему повезло, что кто-то шел мимо, растолкали. Правда, ноги он себе все равно отморозил, ему ампутировали пальцы, - говорит Татьяна.

В другой раз у Бабаева приключился аппендицит. Он работал в сарае, как вдруг живот пронзила острая боль, оказалось, лопнул аппендикс.

- Сначала думал, просто живот болит, но потом все-таки решили позвонить фельдшеру. Тот осмотрел, сказал, что надо в больницу. Там все и выяснилось. Доктор потом говорил, еще бы чуть-чуть и уже бы не спасли, - рассказал Юрий.

Про многочисленные случаи падения с седла и встречи с медведями Юра и не вспоминает – для местных это обыденное дело. Но тот случай заставил Бабаева крепко задуматься о жизни – говорят, его часто видят в деревне, но местных мужиков он больше не задирает.