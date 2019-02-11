Фига инсульту: барнаулец победил болезнь с помощью кубика Рубика

Несколько лет назад житель Барнаула Александр Куминов перенес инсульт. В итоге левая половина тела отказала: нога волочилась, рука висела. Но он смог справиться с недугом и сейчас является самым возрастным участником международных соревнований по спидкубингу - сборке кубика Рубика на скорость.

Злость в реанимации

- Однажды в больницу меня привезли в плачевном состоянии, - вспоминает Александр Куминов.

- Ну, может быть, через лет пять, а то и больше восстановитесь, - уклончиво говорили врачи.

- Меня это категорически не устраивало, уже на второй день после реанимации была злость и абсолютная решимость напрочь забыть о болезни и срок я себе дал – год! - рассказывает наш герой.

Соревнования по спидкубингу, в которых принимал участие Александр Куминов.Видео: Наши новости

Шарик под люстрой

Смелая цель была достигнута через восемь месяцев. Вернувшись домой после больницы, Куминов стал по несколько часов в день заниматься физкультурой, причем бывший спортсмен, чемпион России по волейболу разработал собственный комплекс упражнений:

- Я, к примеру, брал теннисный мяч для большого тенниса и с расстояния два метра кидал больной рукой в стену, потом ей же старался ловить. А теннисный шарик для пинг-понга подвешивал за нитку в мешочке-сетке к люстре, брал ракетку и набивал пораженной рукой. Отлично работает. Еще одно хорошее упражнение – берете мяч обыкновенный и набиваете слабой рукой. Сначала не получится, будете набивать корпусом, потом включится предплечье, затем кисть.

Все это, говорит он, было часто мучительно так, что аж волосы болели. Требовались сила воли и железное терпение.

- Жена Людмила все это время очень помогала, полгода как тренер со мной работала, - с благодарностью говорит Куминов. - Мы и на мелкую моторику много упражнений делали. Берешь коробок спичек, по одной выкладываешь, потом складываешь обратно.

После нескольких месяцев упорных многочасовых тренировок победитель смог левой рукой (еще недавно совсем безжизненной) сложить фигу.

- Это очень сложно сделать после инсульта, но я показал ее болезни,- гордится Александр.

Дед, а тебе слабо?

В это время внук Артем и принес ему кубик Рубика.

- Протянул и стал подзадоривать: ты же чемпион, неужели тебе слабо собрать?

- Вычислил меня хитрец, - улыбается собеседник. - До этого я кубик этот вообще не держал в руках, и, конечно, у меня ничего не получалось, - рассказывает Александр. - Стал в интернете обучалки, алгоритмы смотреть. Узнал, что такое ребра, углы, центр, что такое пиф-паф (основное движение).

В итоге упорный барнаулец делал в день до 100 сборок, и количество, в конце концов, переросло в качество. Одновременно освоение Рубика «на слабо» дало мощный импульс к восстановлению.

- Кто не знал про мой инсульт, и заподозрить не мог, что я его перенес, – говорит бывший больной.

Но внуку и этого было мало.

- В прошлом году бац - турнир по спидкубингу. Артем вдруг говорит: пойдем? – вспоминает пенсионер. - Я спросил, кто будет участвовать. Внук говорит - дети и еще ты. Тут я выпал в осадок, но все-таки пошел. Результат у меня был, конечно, смешной. Но я очень гордился: собрал за три минуты десять секунд. Считал - ух, как круто.

Александр Куминов. Фото Елены Чеховой

«Корефаны»

Сегодня семидесятилетний спидбукер собирает кубик уже за минуту плюс - минус несколько секунд. Когда приезжает на соревнования, его облепляют юные друзья.

- В Астане были в прошлом году. Выхожу из поезда, человек тридцать повисли на мне, как виноград, - смеется наш герой. - Младшему - девять, старшему - двенадцать. Все мои корефаны. До чего с ними интересно! Эти ребятенки не только кубик Рубика за секунды собирают (и даже вслепую!), они языки изучают, квантовой теорией интересуются - за ними будущее!

Важно быть собранным

Сейчас для Александра Куминова сборка кубика Рубика - такая же ежедневная необходимость, как утренняя зарядка, бассейн, четырехкилометровая прогулка и чтение.

- Он уже как живое существо для меня, - поделился собеседник. - Время есть - кручу. У меня специальная коробочка для кубика, в несобранном виде я его никогда не оставляю на ночь. Человек, конечно, не кубик Рубика, но бывают моменты, когда важно быть собранным. Расхлябанность и лень к хорошему не приведут!

Цитата от Александра Куминова

- Если вы не хотите, чтобы к вам одновременно постучались Альцгеймер и Паркинсон - занимайтесь кубиком Рубика. И с головой все будет в порядке, и с руками.