2019-02-07T14:45:31+03:00
Происшествия

Внимание, розыск! Две девочки вышли из школы и пропали в 30-градусный мороз

Накануне их видели в барнаульском интернет-кафе "Компас"
САПОЖКОВА Александра
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Карина Данилина и Екатерина ХаритоноваКарина Данилина и Екатерина ХаритоноваФото: предоставлено пресс-службой
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Полиция с пометкой «Срочно!» разослала ориентировки на двух девочек из Новоалтайска, которые пропали 6 февраля.

В 18:05 они вместе вышли из школы №30 (ул. Деповская,13), но до дома так и не дошли. Около 23:45 их видели в Барнауле в интернет-кафе "Компас" по ул. Молодежная, д. 26. Ситуацию обостряет и 30-градусный мороз: долго ходить по улицам крайне опасно.

Приметы пропавших

Екатерина Харитонова, 13 лет

Худощавая, рост около 160 см, волосы прямые длинные светлые. Была одета в синюю куртку длиной до бедра с капюшоном, синюю шапку с помпоном, темную кофту, серые штаны и розовые кроссовки. С собой у девочки школьный рюкзак.

Карина Данилина, 12 лет

Среднего телосложения, рост около 150 см, русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в розовую куртку с опушкой на капюшоне, вязаную серую шапку, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе у нее также был школьный рюкзак сине зеленого-цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочек, полицейские просят позвонить по телефонам: 028 или (385-32) 40202.

ИСТОЧНИК KP.RU

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