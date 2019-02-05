2019-02-05T13:50:47+03:00
Общество

"Ветры буйные подули, мне любого притянули": алтайская исследовательница - об истории заговоров и опасности приворотов

5 февраля – Агафий-полухлебник: день заговоров на любовь
Марина КОЧНЕВА
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Алтайская исследовательница расказала об истории заговоров и опасности приворотовАлтайская исследовательница расказала об истории заговоров и опасности приворотовФото: Андрей ТАНАЕВ
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5 февраля по народному календарю – Агафий-полухлебник. Раньше в этот день было принято проверять зерно в закромах. Ну а девицы в день Агафия читали на ветер заговоры на любовь. Распустив волосы, вставали против ветра и просили: "Ветры буйные подули, ко мне любого притянули. Будет меня боготворить, не сможет спокойно жить. Только мною любоваться, только со мною радоваться". После этого волосы собирались под платок, а дома перед сном снова распускались. Заветный платок девица, ждущая жениха, должна была носить семь дней.

- Все эти ритуалы и заговоры пришли от язычников, - говорит алтайский фольклорист Любовь Арбузовская. - Это связано с духовной культурой наших предков. Они были солнцепоклонники, часто выходили на пригорок. Считалось, что на горе человек ближе к божествам. Выходили, поднимали руки к солнцу и уходили с горы более сильными. Наши пальцы, как антенна, воспринимают окружающий мир. Жаль, что многие современные люди этого не понимают. Хотите восстановиться энергетически - попробуйте и вы подняться на холм, поднять руки к небу, - советует собеседница.

Древние понимали, что слово - это энергия. Поэтому у них было много заговоров. На любовь, урожай, благополучие и т.д. Если это позитивная энергия, направленная на созидание, значит, она обязательно обладает творческой силой.

- У меня в жизни у самой был случай, когда я как бы в шутку заговор прочитала, - поделилась собеседница. - Там слова были, чтобы человек за мной вился, увивался и со мной не расставался. Потом мы новый год вместе встретили. А после этого я прихожу на свое любимое место в парк и вижу на снегу огромными буквами написано: «Слава богу!» Я обомлела, как будто кто мои мысли прочитал. Нас точно небо слышит! Живем мы с этим человеком вместе.

- Но есть и другие заговоры, разрушающие, - предупреждает исследовательница Арбузовская. - Есть привороты на человека, чтобы заставить его любить. Во многих из них есть слово «тоска». Это тоска по заговору должна вселиться в человека, и если тот не защищен, он может заболеть, впасть в депрессию. Такой приворот может негативно обернуться и для того, кто его решит прочесть. Лучше с душой другого человека не шутить.

Также, кстати, говорят и православные батюшки, которые относятся к любым заговорам жестко, считая, что это общение с бесами и лукавыми духами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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